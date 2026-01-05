快訊

1成學童空腹上學 營養師：水煮蛋、無糖豆漿營養快速

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

昨天兒福聯盟公布最新調查統計也顯示，有一成孩子一周吃不到三天早餐，常空腹上學。營養師建議，兒童早餐應以優質蛋白質為首選，例如水煮蛋、無糖豆漿等，一來準備不費心，也兼具所需營養。

兒盟調查顯示，學童日常接觸高油、高糖食物的頻率偏高，百分之十六的孩子一周至少三天食用速食或油炸食物；零食與甜點方面，百分之五十三的學童一周三天以上會食用，甚至有百分之廿一幾乎每天都吃。

此外，百分之廿二的孩子一周不到兩天喝到足夠的水，其中百分之七幾乎每天都未達建議飲水量。

營養師高敏敏表示，早餐選擇優質蛋白質非常重要，優質蛋白質對肌肉建構與免疫力有益，鈣質則是對建構骨骼與牙齒相當重要，膳食纖維則幫助排便順暢、增加飽足感還有專注力等，而鐵質則常常被忽略，鐵質對對抗疲倦、提升專注度相當有益，另外Omega-3脂肪酸對抗發炎、抗氧化等也有效果。

高敏敏建議，早餐可以蒸地瓜和無糖豆漿，或是水煮蛋、全麥吐司和無糖豆漿等組合來搭配，一來營養密度高，既提供優質蛋白質也提供飽足感。

至於學童飲料應該要大大降低其含糖量，可用白開水或是加味的水果水慢慢取代手搖飲；至於零食減量部分，建議不要一次性去制止，否則會招來孩子很大的反彈，可在餐與餐中間增加當季水果，或是攜帶優格或堅果等在身邊，餓了或嘴饞時可吃，降低額外吃零食的機會。

