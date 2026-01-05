1成學童空腹上學 營養師：水煮蛋、無糖豆漿營養快速
昨天兒福聯盟公布最新調查統計也顯示，有一成孩子一周吃不到三天早餐，常空腹上學。營養師建議，兒童早餐應以優質蛋白質為首選，例如水煮蛋、無糖豆漿等，一來準備不費心，也兼具所需營養。
兒盟調查顯示，學童日常接觸高油、高糖食物的頻率偏高，百分之十六的孩子一周至少三天食用速食或油炸食物；零食與甜點方面，百分之五十三的學童一周三天以上會食用，甚至有百分之廿一幾乎每天都吃。
此外，百分之廿二的孩子一周不到兩天喝到足夠的水，其中百分之七幾乎每天都未達建議飲水量。
營養師高敏敏表示，早餐選擇優質蛋白質非常重要，優質蛋白質對肌肉建構與免疫力有益，鈣質則是對建構骨骼與牙齒相當重要，膳食纖維則幫助排便順暢、增加飽足感還有專注力等，而鐵質則常常被忽略，鐵質對對抗疲倦、提升專注度相當有益，另外Omega-3脂肪酸對抗發炎、抗氧化等也有效果。
高敏敏建議，早餐可以蒸地瓜和無糖豆漿，或是水煮蛋、全麥吐司和無糖豆漿等組合來搭配，一來營養密度高，既提供優質蛋白質也提供飽足感。
至於學童飲料應該要大大降低其含糖量，可用白開水或是加味的水果水慢慢取代手搖飲；至於零食減量部分，建議不要一次性去制止，否則會招來孩子很大的反彈，可在餐與餐中間增加當季水果，或是攜帶優格或堅果等在身邊，餓了或嘴饞時可吃，降低額外吃零食的機會。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言