垃圾食物吃太多 高年級學童3成過胖

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
兒福聯盟昨公布最新調查，肥胖者無論是吃速食炸物，或是喝手搖飲的次數都較高，另外，調查中逾五成孩子吃過營養補充品。記者林俊良／攝影
兒福聯盟昨公布最新調查，台灣五、六年級兒童過重及肥胖率達百分之卅，超過全球平均的百分之廿五，學童食用垃圾食物頻率偏高，有一半以上每周至少喝一次手搖飲，超過六成每周至少吃一次速食或油炸食物，這些高糖、高油、高鹽的飲食習慣，不僅導致肥胖，更可能影響學習與情緒穩定。

兒盟引用ＷＨＯ二○二二年的學齡兒童健康行為調查跨國研究顯示，同樣小學高年級生的過重及肥胖率為百分之廿五，而兒盟最新調查，台灣小學高年級生過重及肥胖率竟達百分之卅點二，較國際平均還高，台灣成人過重及肥胖率更是直線上升到百分之五十一，肥胖已成為國人健康的長期隱患。

兒盟研究暨組織發展處處長黃韻璇昨於記者會表示，孩童最常攝取的早餐食物由高到低依序為豆漿及乳類、麵包、蛋類製品等，但有百分之十八的學生早餐會喝含糖飲料，有一成一周吃不到三天早餐，常空腹上學。

進一步調查發現，有百分之卅七學童晚餐以外食為主，只吃炒麵、燴飯、披薩、義大利麵等高澱粉食物比率高達百分之六十八，且吃到炸物與含糖飲的比率分別為百分之十七點二與百分之十五點四，均高於家裡自煮一倍，也顯示肥胖者無論是吃速食炸物或是喝手搖飲的次數都較高。

黃韻璇指出，學童食用垃圾食物頻率也非常高，約百分之十六學童一周三天以上吃速食或油炸食物，一周一次以上更高達百分之六十六，有約百分之十六的孩子一周有三天以上喝手搖飲。根據美國兒科學會建議，兩歲以上兒童每天的添加糖攝入量不應超過廿五克，但一杯手搖飲料就超過孩子整天攝糖量的一倍以上。

另外，調查中的百分之五十一孩子曾吃過營養補充品，百分之廿吃過能量果凍，在實際的食用量上，已超出一般建議的使用頻率。

兒盟呼籲，家長應協助孩子建立定時定量的飲食習慣，減少含糖飲料、油炸物、加工肉品及甜食的攝取，政府應強化食品標示管理，使家長能清楚掌握兒童常見食品的糖分與添加物資訊，能量飲料或果凍等不能替代正餐。

兒盟本次問卷調查對象為台灣五至六年級的學童，有效樣本數一二五五份，主要的肥胖判斷基準包含身體質量指數ＢＭＩ，當ＢＭＩ超過該年齡層的八十五百分位時即為過重，超過九十五百分位時則為肥胖。

手搖飲料 肥胖 小學 垃圾食物 兒福聯盟

