聽新聞
0:00 / 0:00
郵輪銷售放緩／船舊選擇少 郵輪協會盼開兩岸航線
郵輪市場降溫警訊浮現，台灣國際郵輪協會常務顧問呂江泉表示，目前全世界的郵輪市場都在成長，但台灣卻出現停滯，他認為，台灣郵輪要發展的重點在兩岸，當有國際郵輪能直接航行兩岸港口時，全世界的旅客都會願意來台搭郵輪。
國際郵輪船隊規劃需提前二至三年完成，疫情期間，各國積極搶船，甚至建造新船，當國外港口一開放，較新、具特色的大型郵輪多已被其他亞洲港口或歐美母港提前預訂。
相較之下，台灣目前固定以母港形式營運的國際郵輪，多為旅客高度熟悉的船隻，例如麗星郵輪探索星號、歌詩達郵輪莎倫娜號或MSC榮耀號等，旅遊業者認為，這些產品重複性高，航程也大同小異，旅客搭乘多次後就缺乏新鮮感。
呂江泉分析，目前全世界的郵輪市場都在不斷成長，台灣是唯一一個郵輪市場停滯的地方，一些以台灣為母港的國際郵輪業者只能靠低價促銷來確保順利開船，這是台灣郵輪市場需要擔憂的。
他認為，台灣的郵輪市場發展在兩岸，想創造台灣成為暢旺的國際郵輪市場，就必須推出一個具備國際級吸引力的航行路線，直航兩岸港口的新航線，會吸引全世界的旅客來台搭郵輪；面對國際間郵輪市場競爭，政府應該「政治歸政治、經濟歸經濟。」
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言