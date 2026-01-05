快訊

郵輪銷售放緩／船舊選擇少 郵輪協會盼開兩岸航線

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

郵輪市場降溫警訊浮現，台灣國際郵輪協會常務顧問呂江泉表示，目前全世界的郵輪市場都在成長，但台灣卻出現停滯，他認為，台灣郵輪要發展的重點在兩岸，當有國際郵輪能直接航行兩岸港口時，全世界的旅客都會願意來台搭郵輪。

國際郵輪船隊規劃需提前二至三年完成，疫情期間，各國積極搶船，甚至建造新船，當國外港口一開放，較新、具特色的大型郵輪多已被其他亞洲港口或歐美母港提前預訂。

相較之下，台灣目前固定以母港形式營運的國際郵輪，多為旅客高度熟悉的船隻，例如麗星郵輪探索星號、歌詩達郵輪莎倫娜號或MSC榮耀號等，旅遊業者認為，這些產品重複性高，航程也大同小異，旅客搭乘多次後就缺乏新鮮感。

呂江泉分析，目前全世界的郵輪市場都在不斷成長，台灣是唯一一個郵輪市場停滯的地方，一些以台灣為母港的國際郵輪業者只能靠低價促銷來確保順利開船，這是台灣郵輪市場需要擔憂的。

他認為，台灣的郵輪市場發展在兩岸，想創造台灣成為暢旺的國際郵輪市場，就必須推出一個具備國際級吸引力的航行路線，直航兩岸港口的新航線，會吸引全世界的旅客來台搭郵輪；面對國際間郵輪市場競爭，政府應該「政治歸政治、經濟歸經濟。」

