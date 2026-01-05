快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

郵輪去年到港創高 銷售卻放緩

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
基隆港郵輪旅客去年突破九十五萬人次，創歷史新高。圖／基隆港務分公司提供
基隆港郵輪旅客去年突破九十五萬人次，創歷史新高。圖／基隆港務分公司提供

疫後台灣國際郵輪市場官方數字亮眼，但實際賣況卻有落差。旅行社業者透露，從去年開始銷售速度放緩，有業者降價求售，或是推買一送一、買一送二促銷，去年四天郵輪產品訂價一萬七千九，今年相同產品改一萬四千九販售，顯示市場已提前反映價格壓力。

交通部日前指出，去年國際郵輪到港數五百六十七艘次、旅客一百一十四點四四萬人次，不僅回到疫情前水準，更較二○一九年高峰成長百分之八，創歷史新高。

然而，多家旅遊業者透露，去年開始發現銷售速度放緩，更有業者提前降價求售，應變慢的最後都虧錢，目前郵輪市場已從「供不應求」，快速轉為價格競爭階段，產品銷售高度依賴促銷與折扣。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，台灣郵輪產品銷售多半透過旅行社包船、包艙代銷，並一併規畫靠港目的地遊程，與其他國家的郵輪市場狀況大不相同。

他分析，會降價求售的郵輪產品多半是以台灣為母港、出境旅客為主的商品，台灣旅客多數將郵輪視為交通工具，而非享受郵輪上設施，也因此當郵輪發生無法順利靠港，不能到地面旅遊時，郵輪客就會轉而向旅行社、郵輪商求償，一旦處理不滿意，就會加深負面印象，對郵輪喜好度下滑。

劉喜臨表示，若政府真有心想推動郵輪觀光，應多輔導旅遊業者在行銷時告知消費者郵輪本身就是旅遊產品，靠港目的地則是額外選擇，多強調郵輪本身特色，而非一味將靠港目的地做重點行銷。

交通部次長林國顯表示，依目前預報資料，今年國際郵輪預計來台六○一艘次，約一百一十四點○三萬人次，港公司將加強國際招商行銷，爭取國際郵輪掛靠台灣港群，希望透過郵輪活絡在地經濟。

郵輪 旅行社 觀光 兩岸交流 航線

延伸閱讀

日本貴賓搭郵輪到高雄跨年 剛下船搭輕軌就遇突發狀況

郵輪個別旅遊定型化契約預告 明訂退費賠償機制

受中日外交摩擦影響...釜山港明年大陸郵輪入港申請 是今年的21倍

中國女乘客在歐洲郵輪蒸發 母：登船當天是她32歲生日

相關新聞

個別醫院總額1／去年第三季平均點值逾0.95 專家：門住診比例仍需管理

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，明確匡定各醫院小總額，以善用健保資源。據了解，健保各區醫院去年第三季預估平均點...

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

明天強烈大陸冷氣團來襲，清晨低溫降至10度以下，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫，且北部、東半部、恆春半島有降雨...

全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...

健康主題館／空鼻症好像快窒息 醫師：慎選鼻塞手術

一名30歲女性，10年前接受鼻中膈彎曲手術，鼻腔打通後雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難、吸不到氣的感覺，原來是手術矯直彎曲...

健康你我他／5大營養素到齊 分批準備不麻煩

清晨五點鬧鐘響起，我總是迫不及待地躍下床。趁著日出前的寧靜，我盡情地跑步或散步，享受身心的舒展，隨後登場的是一天中最期待...

腳跟痛治不好 竟是深層靜脈卡住

50歲女性走進診間，眉頭始終皺著。她的左腳跟痠、脹、痛持續半年以上，早上還勉強撐得住，中午過後卻愈來愈難受，坐久了更不舒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。