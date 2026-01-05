強烈冷氣團報到 周三低溫下探7度

昨天全台平地最低溫出現在新竹關西，清晨只有四點八度，今天強烈大陸冷氣團南下，全台又要變冷，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫且北部、東半部、恆春半島有降雨機率，周三起環境轉乾，冷氣團加上輻射冷卻作用，周三至周六清晨局部地區恐出現七度低溫，周末才會回暖。

曾昭誠說，隨著東北風增強，今天北部、東半部、恆春半島有降雨機率，桃園以北、宜花有局部短暫降雨；周二北部雨勢趨緩，但東半部、恆春半島仍有雨；周三至周日環境轉乾，僅東半部、恆春半島有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。

溫度部分，曾昭誠指出，今天清晨受輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭、花蓮、金門下探十度，白天起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭高溫廿至廿二度，中南部廿二至廿五度，入夜後各地明顯降溫。

周二北部、宜蘭整日約十四至十六度，中南部約廿度；周三至周六清晨各地低溫約十至十五度，局部地區再降二至三度，低溫恐下探七度。白天北部、宜蘭十六至十八度，中南部約廿度。周五至周日各地稍回暖，北部氣溫回升到十八至廿度，中南部廿至廿四度。