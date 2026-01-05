快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

強烈冷氣團報到 周三低溫下探7度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

昨天全台平地最低溫出現在新竹關西，清晨只有四點八度，今天強烈大陸冷氣團南下，全台又要變冷，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫且北部、東半部、恆春半島有降雨機率，周三起環境轉乾，冷氣團加上輻射冷卻作用，周三至周六清晨局部地區恐出現七度低溫，周末才會回暖。

曾昭誠說，隨著東北風增強，今天北部、東半部、恆春半島有降雨機率，桃園以北、宜花有局部短暫降雨；周二北部雨勢趨緩，但東半部、恆春半島仍有雨；周三至周日環境轉乾，僅東半部、恆春半島有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。

溫度部分，曾昭誠指出，今天清晨受輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭、花蓮、金門下探十度，白天起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭高溫廿至廿二度，中南部廿二至廿五度，入夜後各地明顯降溫。

周二北部、宜蘭整日約十四至十六度，中南部約廿度；周三至周六清晨各地低溫約十至十五度，局部地區再降二至三度，低溫恐下探七度。白天北部、宜蘭十六至十八度，中南部約廿度。周五至周日各地稍回暖，北部氣溫回升到十八至廿度，中南部廿至廿四度。

冷氣團 低溫 東北季風 濕氣

延伸閱讀

影／路口交岔撞！賓士休旅翻車四輪朝天 網歪樓：宜蘭常見烏龜翻

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

凌晨3時52分宜蘭規模4.4地震 最大震度4級

中南部今晨急凍原因曝 下周強烈冷氣團恐更猛不排除升級寒流

相關新聞

個別醫院總額1／去年第三季平均點值逾0.95 專家：門住診比例仍需管理

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，明確匡定各醫院小總額，以善用健保資源。據了解，健保各區醫院去年第三季預估平均點...

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

明天強烈大陸冷氣團來襲，清晨低溫降至10度以下，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫，且北部、東半部、恆春半島有降雨...

全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...

健康主題館／空鼻症好像快窒息 醫師：慎選鼻塞手術

一名30歲女性，10年前接受鼻中膈彎曲手術，鼻腔打通後雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難、吸不到氣的感覺，原來是手術矯直彎曲...

健康你我他／5大營養素到齊 分批準備不麻煩

清晨五點鬧鐘響起，我總是迫不及待地躍下床。趁著日出前的寧靜，我盡情地跑步或散步，享受身心的舒展，隨後登場的是一天中最期待...

腳跟痛治不好 竟是深層靜脈卡住

50歲女性走進診間，眉頭始終皺著。她的左腳跟痠、脹、痛持續半年以上，早上還勉強撐得住，中午過後卻愈來愈難受，坐久了更不舒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。