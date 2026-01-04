快訊

肇事原因常見「未注意車前狀況」…學者：前因多是超速 只是很難舉證

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國內測速器設置數量成為話題，有學者認為，超速絕對是嚴重的事故原因。記者邱瑞杰／攝影

國內測速器設置數量成為話題，有學者認為，超速絕對是嚴重的事故原因，台灣因為環境的關係，人多或爬坡、蜿蜒等視距較差的路段，有必要規定速限並設測速器管制。也有學者說，縮小車道寬度、種植路樹，也可約束駕駛人降速。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢說，有人指超速只占肇因的3%，所以取締超速不合理是不對的，因為超速絕對是嚴重的事故原因，只是很難舉證。往往嚴重超速，撞擊散落面積、剎車痕跡非常離譜，警察才會「勾超速」，不然在沒有客觀證據下，通常會勾未注意車前狀況，其實就是因速度太快，來不及注意和反應。

羅孝賢指出，速度是影響交通安全重要因素，全世界都在做速度管理。有人質疑到處設測速器不合理，其實通常容易發生事故的地方，才會設測速照相器。測速主機很貴，警察也沒有經費到處亂設。至於速限會根據環境規範訂定，比如經過人多的地方，可能有人無預警衝出來，地形崎嶇的地方視距不足，速度都要放慢。

「執法是最好的社會教育」，羅孝賢表示，教育民眾遵守交通規則，是最長遠的確保安全之道，但是緩不濟急，很多人通常在收到罰單，才知道交通規則原來如此，不然就是出車禍，才知道說交通規則，所以執法其實很重要。

淡大學運輸管理學系退休教授張勝雄說，不能因為有人主張很多人用比速限高的速度開車，就要求更改速限。道路工程是先設定功能，再根據行車規畫制定速限。超速的人多就設測速器取締，減少超速行為，因為速度和事故發生機率、事故傷害成正比。

張勝雄表示，約束駕駛人降低車速，除了設置測速照相機，把車道寬度從3.5公尺，縮減到3.2、3.1公尺，也能發現一定效果。在視野開闊路段，駕駛人車速可能會提升，因此用種植路樹等方式，讓視野變狹窄，會有降速效果。

藝人陳為民曾在臉書貼出台灣測速照相地點標記圖，抱怨「跟疾病似的快速增加」，並稱測速器為錢機器。台北市前議員邱威傑也質疑，台灣測速照相機是日本600倍，交通事故死亡率為何仍比日本高。

張勝雄表示，他不曾做過相關研究，也沒興趣尋找各國資料比較，因為環境完全不同，類比沒有意義，不需要比。台灣的違規停車就是那麼多，人家就沒有那麼多，車種組成不一樣，民眾守法的態度也不太一樣。

國內規定測速取締要在前方路段，一定距離內設立警示標誌。羅孝賢說，測速執法的重點不是罰款，而是提醒駕駛人不要超速，不然就會出事。他贊成「提醒」用路人前面有測速照相，也可檢討是否再加強警示，如果有人硬要去衝，被罰了就沒什麼好抱怨。

張勝雄表示，現行的提前警示作法已經「太超過了」，原本就不需要，當然不用再加強。在國外執法單位會在前面警示測速照相嗎？答案是沒有，法律應該是所有時候都要遵守，外國的執法者不會先告訴你，後方路段在執法。

