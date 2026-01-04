快訊

個別醫院總額2／健保逼近兆元時代 民團籲擴大論質計酬首重急重難罕

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民間監督健保聯盟發言人滕西華說，健保財務有限，健保給付應從論量計酬，擴大轉向為論質計酬，尤其是急重難罕等，優先確保民眾醫療品質。本報資料照片
民間監督健保聯盟發言人滕西華說，健保財務有限，健保給付應從論量計酬，擴大轉向為論質計酬，尤其是急重難罕等，優先確保民眾醫療品質。本報資料照片

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」，健保各分區去年第三季預估平均點值出爐，合計平均達每點0.95元以上。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，個別醫院總額下，醫院適度調整醫療量能，仍可滿足國人醫療需求，但須關注偏鄉等醫療資源缺乏地區，避免發生緊急醫療需求無人處理的情形。民團表示，健保財務有限，健保給付應從論量計酬，逐漸轉向論質計酬，確保民眾醫療品質。

洪子仁說，台北區醫學中心去年第二季實施個別醫院總額，隨即第三季醫療成長沒有爆量，醫療費用沒有被健保核扣，導致平均點值表現不錯，另一原因是去年健保總額成長率達5.5%，整體金額較前一年增加500多億元，再有公務預算撥補199億元，實質成長率達8%，反應每季健保點值沒有下降。

「各醫療機構為了控制總額，沒有過度擴張。」洪子仁說，衛福部不斷強調，未來醫療資源將著重照顧住院患者，並控制門診成長，各醫療機構接收到此訊息，也都會朝向這方面自控，也就是說，不會再擴張夜間門診、周六門診，衛福部政策宣導已達一定效果。

亞東醫院副院長洪芳明說，個別醫院總額上路後，各醫院均自行管控，並未無限制成長，且醫療院所在住院治療、門診看診及居家醫療等，逐漸落實分級醫療。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，目前健保給付大宗仍採論量計酬，僅部分採論質計酬，個別醫院總額上路後，醫院都能做到自我調節，很難從健保點值高低研判醫療服務情形，尤其今年健保總額已逼近1兆元，隨著超高齡化社會，醫療服務增加，但不調整保費下，若政府財政沒有持續挹注，健保將無法維持醫療服務，朝向論質計酬是必要的趨勢。

滕西華呼籲，衛福部應擴大及改革論質計酬項目，尤其是急重難罕等提升醫療品質為優先，同時強化基層醫療體系，讓轉診具有品質，並可以透過擇優特約的鼓勵方式，健全醫療環境。

洪子仁表示，為改善醫療環境，提升照顧品質，政府應持續投資，每年健保總額成長率不應低於4%，並維持3至5年以上，如今年在健保實質收入增加下，許多醫院為醫事人員加薪。由此可見，政府必須持續增加醫療投資，才能扭轉醫療困境。

