快訊

川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

婆婆吃飯「一舉動」讓她怒轟噁心 網一面倒力挺卻有人拋警訊：可能失智

聽新聞
0:00 / 0:00

個別醫院總額1／去年第三季平均點值逾0.95 專家：門住診比例仍需管理

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民間監督健保聯盟發言人滕西華說，醫學中心為維持營運仍需門診量能，但衛福部應更細項分析，以同層級醫院及跨區進行比較，有無將該收治的病人不當轉診至其他醫院，或用各種名目拒收病人，影響民眾就醫權益等情形。本報資料照片
民間監督健保聯盟發言人滕西華說，醫學中心為維持營運仍需門診量能，但衛福部應更細項分析，以同層級醫院及跨區進行比較，有無將該收治的病人不當轉診至其他醫院，或用各種名目拒收病人，影響民眾就醫權益等情形。本報資料照片

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，明確匡定各醫院小總額，以善用健保資源。據了解，健保各區醫院去年第三季預估平均點值出爐，均達每點0.93元以上。醫界認為，各院有了第一、二季經驗，第三季做的更好，更能自行調節善用健保資源。民團則表示，衛福部應分析同層級醫院，並進行跨區比較，有無醫院過度調節或用各種名目拒收病人，影響民眾就醫權益。

據了解，健保署預估全國各區醫院去年第三季平均點值，台北區為每點0.9320元、北區0.9338元、中區0.9417元、南區1.0084元、高屏區0.9783元、東區1.0089元，合計各區平均點值為0.9536元。以各區去年第二季平均點值每點都高於0.95元，預估第三季平均點值也會高於0.95元，符合衛福部政策目標。

個別醫院總額去年上路，以第二季實施的台北區醫院來說，健保署採前一年同期第二季醫療量能估計，以每點點值0.95元給付，超出部分分三階段給付，為每點0.75、0.5、0.25元，超過四階不給付。據統計，去年第二季全國醫療機構於健保申報超過第四階不予給付醫院達20家，至第三季僅剩個位數，而超過四階不予給付的斷頭金額也從3億多元，減少至600萬元。

「個別醫院總額上路後，依各區浮動點值觀察，醫院已學會自我調節。」民間監督健保聯盟發言人滕西華說，去年第二季台北區醫院個別總額上路，醫院憂心過度擴張影響點值而多進行調節，隨著第二季的經驗，許多醫院發現即便門診減量、延後手術排程，健保點值未嚴重斷頭，且健保制度實施卅年，近期無重大疫情，醫院早有自我調節方式，個別醫院總額讓醫院重新調節達到財務平衡。

另，依衛福部統計，去年第三季醫院總額醫療費用申報，門診件數較前一年同期成長1.71％，申請點數成長6.33％，住診件數減少1.28％、申請點數成長0.22％。最新統計，去年十月門診件數成長為3.98%、申請健保點數成長9.06％，住診件數減少1.25％、申請點數減少0.95％。

社區醫院協會理事長朱益宏說，若觀察醫學中心去年一至三季較前一年同期比較，多數醫院門診成長率仍高於住院成長率，研判應受護理人員流失影響，醫院不得不關閉病房，造成住院成長率不佳，醫院須以門診以平衡財務，或也可能受到健保相關門診靜脈抗生素治療等政策，不可諱言的是，個別醫院總額上路後，醫學中心門診量仍持續上升。

衛福部長石崇良期待，醫學中心門診營收占比平均應為50%以下，朱益宏建議，健保署應更細緻管理，調整醫學中心的門住診比例，落實分級醫療。據了解，已有健保分區業務組擬定相關計畫，今年起若醫院門診成長率過高，將調整給付方式，阻止開門診、關病房的情形，以照顧住院患者的需求。

滕西華說，醫學中心為維持營運仍需門診量能，但衛福部應從更細項分析，以同層級醫院及跨區進行比較，並注意財團法人醫院有無過度調節，將該收治的病人不當轉診至其他醫院，或用各種名目拒收病人，影響民眾就醫權益。

健保署 醫學中心 給付

延伸閱讀

個別醫院總額2／健保逼近兆元時代 民團籲擴大論質計酬首重急重難罕

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

不受健保新制與百億建設影響 彰基「年終衝上3.5個月」

兒科人力荒…健保署通過提升7項重大手術給付3大措施 砸2.3億元留才

相關新聞

個別醫院總額1／去年第三季平均點值逾0.95 專家：門住診比例仍需管理

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，明確匡定各醫院小總額，以善用健保資源。據了解，健保各區醫院去年第三季預估平均點...

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

明天強烈大陸冷氣團來襲，清晨低溫降至10度以下，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫，且北部、東半部、恆春半島有降雨...

全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...

個別醫院總額2／健保逼近兆元時代 民團籲擴大論質計酬首重急重難罕

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」，健保各分區去年第三季預估平均點值出爐，合計平均達每點0.95元以上。台灣醫務管理學...

變天了…又濕又冷恐加劇「黃昏症候群」 失智家屬該如何照顧？

歲末年終，一波波低溫來襲，當下午室內燈光尚未點亮且周遭環境變得昏暗，失智長輩容易情緒不穩，變得躁動不安，小心是「黃昏症候...

3家國籍航空燃油附加費1/8起調降 長程線減少204元

國際油價波動，中華航空、長榮航空及星宇航空日前宣布，自1月8日起調降燃油附加費，短程航線減少約新台幣78元，長程航線減少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。