健康你我他／5大營養素到齊 分批準備不麻煩

清晨五點鬧鐘響起，我總是迫不及待地躍下床。趁著日出前的寧靜，我盡情地跑步或散步，享受身心的舒展，隨後登場的是一天中最期待的重頭戲：豐盛又營養的早餐。

或許是台南故鄉的血脈記憶，又或是母親從小為我們悉心準備豐盛早餐的耳濡目染，我對早餐的定義，始終是「有肉有菜有飯」的均衡搭配，在我看來這才是標準早餐應有的配備。

我的日常早餐，少不了納豆搭配白米飯或小米粥或五穀粥，再配上前一晚準備好的炒或燙青菜，佐以幾片豆腐或豆干。餐後稍作休息，再享用一份色彩繽紛的水果拼盤，最後由先生親手沖泡香醇黑咖啡，為這頓早餐畫上完美的句點。

聽起來這樣一頓早餐似乎耗時良久，實則不然。白米飯或粥可以在前一晚設定電鍋預約功能，清晨便能享用到熱騰騰的主食。至於青菜、豆腐和豆干，只需從冰箱取出，稍微加熱即可食用，方便快捷。

在周末假日，我會將主食換成健康的酸種麵包，抹上我鍾愛的花生醬，同樣搭配青菜、豆腐味噌湯、水果與黑咖啡。天氣晴時，我會將早餐搬到陽台窗前，倚著桌椅，沐浴在和煦的陽光中，悠閒而有意識地品味這份營養均衡的餐點。這樣的早晨，不僅為我一整天的身心注入滿滿的活力與養分，更比在早午餐咖啡廳裡人擠人，來得更加愜意與吸引人。