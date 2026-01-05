腳跟痛治不好 竟是深層靜脈卡住

50歲女性走進診間，眉頭始終皺著。她的左腳跟痠、脹、痛持續半年以上，早上還勉強撐得住，中午過後卻愈來愈難受，坐久了更不舒服，走路時總覺得腳底像隔著一層膜，踩不到地、沒有踏實感，走路步伐變得又小又慢，蹲下後要站起來得先扶著牆慢慢撐起來，因此前來就醫。經血管超音波檢查顯示，她的骨盆深處的髂靜脈阻塞。

這半年來，她飽受腳跟痛折磨，該做的治療幾乎都做了，卻都好不了。她懷疑是不是跟多年前的車禍有關。當時脊椎受傷開刀，臀部與大腿的麻痛早就改善了，卻留下腳跟痛，左腳跟無法平放，要墊高一點，但同一個姿勢又撐不了多久，只能不停翻身、調整角度，直到找到一個「勉強能睡」的姿勢。睡眠品質差，人也愈來愈累。

經門診詳細檢查，血管超音波顯示，她的骨盆深處髂靜脈被壓扁，血管腔明顯變窄，造成下肢血液回流受阻。

簡單的說，就是負責把下肢血液送回心臟的「主幹道」，在骨盆處被壓住了。血液回流不順，下肢就會出現悶、脹、痠、無力等症狀，但卻常被誤以為是筋骨、神經或退化問題。

確認診斷後，她接受了髂靜脈支架置放手術，把被壓住的血流通道撐開。三個月後回診，她一坐下來就笑了，腳後跟的疼痛真的改善了，大腿的力量也回來了，蹲下再站起來，不用再扶牆壁，晚上終於能好好睡一覺，不再為了找姿勢翻來覆去，生活變輕鬆了。

這種病容易被忽略。因為深層靜脈問題，症狀很不像血管病。多數人甚至醫師，第一時間都會往骨科、復健科或神經方向思考，但如果一個疼痛治療很久都沒效，若和久坐、久站、活動量有關，又合併沉重感、無力、晚上難入睡，就值得想一想會不會是血液回流出了問題。

血管疾病，特別是靜脈問題，常常不是來得又急又痛，而是慢慢磨人。它不吵不鬧，卻一點一滴影響行走、睡眠與生活品質。如果你或身邊的人正被「說不清楚、治不好」的下肢不適困擾，也許該換個角度，讓心臟血管醫師幫忙看看。有時候，問題不在你撐不住，而是血，真的回不去了。