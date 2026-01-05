健康名人堂／健康數據國家隊成軍 驅動智慧醫療

本周五正式宣布成立的「台灣健康網路公司」，由中研院院士楊泮池領軍，其使命在於扮演「生醫數據國家隊」的角色。這間公司的誕生，源於「生技產業策略諮議委員會（BTC）」在近幾年來的建言，旨在整合全國的健康及醫療大數據，建構標準化數據平台，並推動產官學界在醫療健康數據上的加值應用。

數據是數位醫療的「原物料」。除了傳統學術研究，還可用來訓練AI模組、應用於新藥開發等。儘管台灣全民健保體系傲視全球，醫療服務的效率極高，但是在醫療科技創新與產業發展上，面臨鄰國如日、韓、新加坡的強力競爭。其癥結點除了資金與人才配置外，與國內醫療數據整合進度也有關聯性。

共同大型資料庫 持續優化AI

許多AI產品的發展與應用，仰賴大型資料庫進行機器學習或深度學習，簡單來講，透過數據，得出預測模組。當國內醫院開發出一款醫療AI軟體時，未來可以使用這個大型資料庫的數據來驗證並優化AI軟體。

若是需要使用國際醫療數據進行驗證軟體的有效性，這時候可能需要向國外的資料庫高價購買數據。例如在台灣進行人工智慧臨床試驗，若是想更進一步利用國外數據進行外部驗證，方法之一即有需要取得國外的醫療數據。目前這些數據可以透過國外的數據公司取得，雖然要付一些費用，但是不需要再徵得病人同意或重新取得同意書。

美國已有近30家左右的醫學中心建置自有資料庫，並將其商業化營運以支援研發需求，歐盟與日本亦有成熟的健康數據管理機構。台灣在這一領域已落後數年，亟需透過國家級平台的力量，且單一醫院的規模與力量仍顯單薄，需要建立並整合全國數據以創造具國際競爭力的數據庫規模。

相對而言，國外醫療及學研機構所開發出來的數位軟體，也可以使用台灣的大數據進行驗證，更有機會開發出一套適合華人的新型藥物、數位器材或AI軟體。

各科技公司響應 推動前沿醫療

醫療健康數據國家隊的成立，獲得國內許多醫學中心與科技大廠響應。透過平台整合，未來研發成果將驅動精準與智慧醫療落地，推動包括疾病預防、早期診斷、新藥開發及精準再生醫療等前沿領域，提升台灣在全球醫療學術及產業的競爭力。

然而，挑戰依然嚴峻。首要任務是提升「數據結構化」程度。目前國內醫療電子表單格式尚未與世界通用的標準協議（如HL7 FHIR）完全同步。這導致即便病人能在國內醫院間互轉影像資料，卻難以與國際醫療體系接軌進行電子交換。唯有統一表單規格並推動結構化報告，台灣的數據才能在國際上具備流通價值。

保障個人隱私權 可選擇不提供

在推動數據應用的同時，個人隱私權的保護與法規完備性是不容迴避的課題。根據大法官釋憲，民眾對於健保資料庫的利用擁有「退出權」，可要求健保署註記不提供個資。

醫療健康數據公司提供「去識別化」資料，同時建立極高規格的安全保障機制。數據的開放能輔助政府醫療決策、公共衛生、醫療管理及學術發展，並帶動產業繁榮。政府與相關單位做好政策說明與溝通，在「社會大眾利益」與「個資隱私」之間取得平衡與共識，將能贏得大眾的信任，讓數據真正轉化為醫療進步的動能。