聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／空鼻症好像快窒息 醫師：慎選鼻塞手術

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
手術中切除了過多組織，都可能發生空鼻症。圖／123RF
手術中切除了過多組織，都可能發生空鼻症。圖／123RF

一名30歲女性，10年前接受鼻中膈彎曲手術鼻腔打通後雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難、吸不到氣的感覺，原來是手術矯直彎曲的部分竟發生「空鼻症」。台中大里睿恩診所院長張進芳表示，評估患者是因為黏膜被破壞之後產生纖維化，再加上過敏導致分泌物難清除，經施打高濃度血小板血漿促進組織修復，她終於可以自在地呼吸了。

引發呼吸恐慌 易焦慮或失眠

張進芳指出，空鼻症（Empty Nose Syndrome,ENS）是一種耳鼻喉科少見但非常困擾的疾病，患者的鼻腔看起來正常，甚至通暢，卻感覺不到氣流。經常認為是鼻塞的問題，甚至以為吸不到空氣，「好像快窒息了」，有時候會出現焦慮、憂鬱、煩躁或睡眠障礙等症狀，引發精神問題。

「鼻腔內空蕩蕩，雖然呼吸功能還在，但感覺卻消失了，甚至會產生強烈的窒息或鼻塞感。」張進芳說，空鼻症可能發生在鼻甲的手術後，例如慢性鼻炎或鼻塞患者接受手術，在切除過多組織的情況下，導致鼻腔內部的空氣流動失去平衡，進而引發空鼻症。

空空的鼻子，感覺不到空氣流動，常讓人懷疑自己到底有沒有在呼吸。張進芳表示，患者常主訴呼吸困難，需要用嘴巴輔助呼吸；鼻腔內部過於乾燥，有鼻痛、鼻子刺癢及黏膜不適的困擾。長期的空鼻症狀，可能會讓患者感到焦慮、抑鬱，甚至出現「鼻子被切掉的恐懼」或「呼吸恐慌」。

張進芳強調，空鼻症的治療，不是單純把洞再補起來就好，補的位置、補的填充物及黏膜纖維化的重置，都是很重要的評估項目，治療需要根據患者的症狀和病因擬定個人化療法。常見的治療方式，包括鼻腔保濕、神經修復療法、鼻腔填充物、心理輔導、手術修復等，讓氣流恢復迴旋。

注意鼻腔保濕 避免過度乾燥

空鼻症雖然罕見，但是對患者的影響不可忽視。張進芳提醒，鼻子不只是用來呼吸，還是空氣品質檢測站，如果覺得鼻子有異常，及早就醫才能避免症狀惡化。要避免空鼻症，應慎選手術方式，不可過度切除鼻甲；平時要注意鼻腔保濕，避免鼻腔過度乾燥或受到刺激。

鼻腔 患者 手術 纖維 恐慌 失眠

延伸閱讀

被打呼聲吵到崩潰？網友熱議六大「打呼改善方式」

台大深腦刺激系統創首例 男嚴重癲癇緩解

被打呼聲吵到崩潰！網友教6大「打呼改善方式」 不想手術先做「這事」

急診、家醫禁高風險醫美手術 明上路

相關新聞

個別醫院總額1／去年第三季平均點值逾0.95 專家：門住診比例仍需管理

衛福部健保署去年實施「個別醫院總額」新制，明確匡定各醫院小總額，以善用健保資源。據了解，健保各區醫院去年第三季預估平均點...

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

明天強烈大陸冷氣團來襲，清晨低溫降至10度以下，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫，且北部、東半部、恆春半島有降雨...

全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...

賴總統：基本工資今年要跨過3萬

賴清德總統昨出席國際青年商會中華民國總會第七十四屆總會長暨理監事宣誓就職典禮時表示，政府不僅投入百億預算協助中小微型企業...

衛福部盼醫療資源著重住院患者 多數醫院門診成長率仍高於住院

衛福部希望所有醫學中心應逐步拉高住院占比，門診則應低於五成，但目前大多數醫院門診成長率仍高於住院成長率。為此，部分健保分...

《讀者》1月號 不爭不辯

「不爭不辯」，即便是孔子這樣超凡脫俗之人，一生中也免不了和一些難纏的人糾葛難解，何況一般世人。最新一期的1月號《讀者》雜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。