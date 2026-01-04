快訊

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

北一女師大讚雙城演講技巧…遭網友質疑 蔣萬安反應曝光

變天了…又濕又冷恐加劇「黃昏症候群」 失智家屬該如何照顧？

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
失智長者受疾病影響，一過黃昏容易出現精神症狀，而且愈晚愈嚴重。本報資料照片
失智長者受疾病影響，一過黃昏容易出現精神症狀，而且愈晚愈嚴重。本報資料照片

歲末年終，一波波低溫來襲，當下午室內燈光尚未點亮且周遭環境變得昏暗，失智長輩容易情緒不穩，變得躁動不安，小心是「黃昏症候群」。天主教失智老人基金會護理長曾于鳳表示，失智者因為認知功能受損，對外界季節、氣候、溫度的變化感受比較低，家人要特別注意保暖、防跌倒、防走失。

曾于鳳指出，失智者的冷熱感知不好，再加上行動能力逐步降低，可能讓末梢循環變得比較差，手腳容易出現冰冷、發麻，需要保暖衣服來減少熱能的喪失，避免長輩因天冷誘發心血管問疾病。另外，台灣冬日受東北季風影響，迎風面陰雨不斷，更會使長輩活動力下降，「傍晚躁動」及「白天嗜睡」更明顯。

「家屬最怕黃昏症候群發作，因為灰濛濛的天色造成生理時鐘紊亂，出現焦慮、易怒、遊走、幻覺、重複行為等精神行為症狀。」曾于鳳說，黃昏症候群主要發生在下午4點到傍晚，甚至持續到晚上，而冬季天色變暗的時間變早，症狀會加劇。其機制與環境光線不足有關，因為光線變化導致褪黑激素分泌紊亂，在傍晚光線昏暗時，時間感模糊，大腦難以分辨晝夜。

要預防黃昏症候群，需透過規律作息、充足日照、日間活動、環境調整、健康飲食等方式，再加上有耐性的溝通，避免爭論發生更多衝突。曾于鳳表示，保持固定的起床、活動和睡眠時間，幫助維持日夜節律。要多協助失智長輩安排日間活動，多接觸日光，減少白天睡覺的機會。晚餐吃7、8分飽就好，不要給予大量食物，保持夜間的安靜與放鬆。

另外，適時調整環境與光線，白天拉開窗簾讓長輩多曬太陽；傍晚增加室內照明，避免陰影。睡覺的環境設置一盞夜燈，避免醒來時感到陌生或下床跌倒，增加夜間安全。室內環境保持簡單，不要堆放太多物品；晚上減少電視、噪音等感官刺激，營造安靜的休息氛圍。

冬日低溫對老人健康不利，對失智長輩更是威脅，一旦走失，很容易失溫。曾于鳳提醒，家屬要做好「保暖與防走失」的雙重準備，除了保暖衣物，也要加強個人識別。可在失智者的口袋放聯絡字條、愛心手鍊，或是配戴GPS手錶、手機等定位器。另外，可申請指紋捺印，並定期更新照片，失蹤報警時，警方可用人臉辨識及指紋協尋。

失智者 長輩 保暖

延伸閱讀

超細懸浮微粒PM0.1多可怕？蘇一峰：口罩難防 吸多空汙易腦中風失智

爸爸、爺爺和叔公都得失智！51歲男有信心「靠這些生活習慣」扭轉宿命

阿嬤燒香30年害「全家三代鉛中毒」！鉛粉塵躲進骨頭：嬤貧血、孫過動 更增失智風險

市場首推！強化失智防禦 南山人壽推出神隊友保單

相關新聞

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

明天強烈大陸冷氣團來襲，清晨低溫降至10度以下，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫，且北部、東半部、恆春半島有降雨...

全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...

看見台灣防護罩！鄭明典揭2成因

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，未來一周都屬偏冷型態，今天轉乾冷，各地都可見到陽光，沒有什麼雲量。但受輻射冷卻影響，今天...

熊襲頻傳！觀光署要求強化「熊害資訊」領隊需掌握熊蹤彈性調整行程

日本為台灣人最愛旅遊的熱門國家，但近期熊隻出沒頻繁，更發生傷人事件。交通部觀光署近日發函給旅遊業者，要求辦理赴日旅遊業務...

變天了…又濕又冷恐加劇「黃昏症候群」 失智家屬該如何照顧？

歲末年終，一波波低溫來襲，當下午室內燈光尚未點亮且周遭環境變得昏暗，失智長輩容易情緒不穩，變得躁動不安，小心是「黃昏症候...

3家國籍航空燃油附加費1/8起調降 長程線減少204元

國際油價波動，中華航空、長榮航空及星宇航空日前宣布，自1月8日起調降燃油附加費，短程航線減少約新台幣78元，長程航線減少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。