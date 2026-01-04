強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

明天強烈大陸冷氣團來襲，清晨低溫降至10度以下，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北東率先降溫，且北部、東半部、恆春半島有降雨機率，周三起環境轉乾，冷氣團加上輻射冷卻作用，周三至周六清晨局部低溫恐出現7度低溫，直到周末才會逐漸回暖。

曾昭誠說，隨著東北風增前，明（5日）北部、東半部、恆春半島有降雨機率，桃園以北、宜花有局部短暫降雨；周二（6日）北部雨勢趨緩，但東半部、恆春半島仍有雨。

周三至周日（7至11日）環境轉乾，僅東半部、恆春半島有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

溫度部分，曾昭誠指出，明天清晨受到輻射冷卻作用影響，高雄以北、宜蘭、花蓮、金門低溫下探10度，白天起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭高溫20至22度，中南部22至25度，入夜後各地明顯降溫。

周二北部、宜蘭整日溫度約14至16度，中南部約20度；周三至周六清晨受到輻射冷卻作用影響，各地低溫約10至15度，局部地區再降2至3度，低溫恐下探7度。白天北部、宜蘭16至18度，中南部約20。

周五至周日強烈大陸冷氣團減弱，各地稍回暖，北部回升到18至20度度，中南部20至24度。

曾昭誠提醒，受到強烈大陸冷氣團影響，明天北部、宜蘭山區道路有結冰機率，另明下半天起沿海地區風力也會增強，民眾需多留意。