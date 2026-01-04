快訊

中央社／ 台北4日電
華航、長榮、星宇等3大國籍航空。聯合報系資料照
華航、長榮、星宇等3大國籍航空。聯合報系資料照

國際油價波動，中華航空、長榮航空星宇航空日前宣布，自1月8日起調降燃油附加費，短程航線減少約新台幣78元，長程航線減少約204元。

國籍航空公司國際航線燃油附加費的收取標準，是依據中油公司公告的國際航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。

因應國際燃油價格下跌，3家國籍航空公告，自1月8日起針對台灣地區出發行程所收取航空客運燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取17.5美元（約新台幣549元），減少約78元；長程航線每航段45.5美元（約新台幣1428元），減少約204元。

中華航空表示，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為168.61美元（約新台幣5290元）與36.36美元（約新台幣1141元），扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占新增燃油成本支出73%與52%。

長榮航空指出，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為249.07美元（約新台幣7814元）與41.68美元（約新台幣1308元），扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占新增燃油成本支出82%與58%。

星宇航空表示，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為82.81美元（約新台幣2598元）與20.65美元（約新台幣648元），扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占新增燃油成本支出70%與55%。

國籍航空 華航 長榮航空 星宇航空

相關新聞

3家國籍航空燃油附加費1/8起調降 長程線減少204元

國際油價波動,中華航空、長榮航空及星宇航空日前宣布,自1月8日起調降燃油附加費,短程航線減少約新台幣78元,長程航線減少...

