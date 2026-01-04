3家國籍航空燃油附加費1/8起調降 長程線減少204元
國際油價波動，中華航空、長榮航空及星宇航空日前宣布，自1月8日起調降燃油附加費，短程航線減少約新台幣78元，長程航線減少約204元。
國籍航空公司國際航線燃油附加費的收取標準，是依據中油公司公告的國際航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。
因應國際燃油價格下跌，3家國籍航空公告，自1月8日起針對台灣地區出發行程所收取航空客運燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取17.5美元（約新台幣549元），減少約78元；長程航線每航段45.5美元（約新台幣1428元），減少約204元。
中華航空表示，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為168.61美元（約新台幣5290元）與36.36美元（約新台幣1141元），扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占新增燃油成本支出73%與52%。
長榮航空指出，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為249.07美元（約新台幣7814元）與41.68美元（約新台幣1308元），扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占新增燃油成本支出82%與58%。
星宇航空表示，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為82.81美元（約新台幣2598元）與20.65美元（約新台幣648元），扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占新增燃油成本支出70%與55%。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言