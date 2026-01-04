衛福部未對超加工食品建立系統性定義與管理 監察院要求檢討改進

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
兩位監委提到，國際間已推廣各式清楚且直觀的食品標示制度，包含智利及墨西哥有警示超標成分、韓國標註每日攝取量百分比、紐澳「健康之星」呈現健康程度、英國「食品紅綠燈」評級健康程度，部分歐洲則有國家營養評分等。圖／監察院提供
速食。圖／AI生成
現代社會不少加工食品，有些藏有隱憂，監委田秋堇及蔡崇義表示，衛福部對超加工食品至今尚未建立系統性的定義與管理架構，且飲食指南手冊也逾7年未更新，相關管理規範恐難合乎時宜；該調查報告經監察院社福及衛環委員會審查通過，請衛福部檢討改進。

世界衛生組織已揭示，超加工食品（Ultra-processed foods）恐造成人體脂肪堆積、心血管疾病風險升高，及罹患慢性病機率增加等影響身體健康之資訊，且將增加醫療成本支出，然超加工食品多變的風味及高可近性，儼然已成現代飲食消費的主流趨勢。

兩位監委調查發現，國內目前規範之食品標示方式對兒童或一般民眾並不友善易懂，難從包裝標示辨識食品加工程度及健康風險，標示內容缺乏警示作用，均不利於提供民眾充分知情權，且有關飲食指南手冊也已逾7年未更新。

兩位監委指出，NOVA食品分類系統（NOVA food classification）已於國際間廣泛應用，長期攝取該分類中之「超加工食品」可能增加肥胖、糖尿病、心血管疾病及腸道失衡等慢性疾病風險，但衛福部直到去年11月該案開始調查，都無研擬系統性的管理措施，及進行國人健康影響之本土性研究，相關管理或防範措施均待檢討改進。

兩位監委提到，國際間已推廣各式清楚且直觀的食品標示制度，包含智利及墨西哥有警示超標成分、韓國標註每日攝取量百分比、紐澳「健康之星」呈現健康程度、英國「食品紅綠燈」評級健康程度，部分歐洲則有國家營養評分等。

兩位監委認為，此種標示更友善、更直觀易懂，可作為我國食品標示制度之參考，食藥署可研議建立相關加工食品分級標示及警語內容，以保障民眾購買時之知情權，並有助於提升我國食品於國際銷售。

調查報告另說明，國健署透過編纂「每日飲食指南」、「國民飲食指標手冊」等推廣健康飲食觀念，如今外食人口逐年增加，但指南重點仍在「應攝取食物」，缺乏「高風險食品」說明，針對「超加工食品」也無關注，且該等營養健康手冊已逾7年未更新，應適時更新。

監察院。圖／本報系資料照片
