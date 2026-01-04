日拋族注意！蒐集「隱形眼鏡空盒」能換購物金 5大回收管道一次看

台灣近視人口比例高，許多人習慣配戴拋棄式隱形眼鏡，但你是否也將拆封後的塑膠空盒直接丟進垃圾桶？近日有網友分享自己蒐集了一整年的隱形眼鏡空盒，堆積如山的畫面不僅療癒，還能拿去換取點數或購物金，為環保愛地球貢獻一份心力。

原PO在Threads上發文表示，自從前一年底得知隱形眼鏡盒（PP杯）是具有高回收價值的塑膠材質後，便決定展開為期一年的蒐集計畫。看著滿滿一箱的成果，她不僅感到成就感十足，也熱心整理了回收管道供網友參考。貼文曝光後，大批網友驚呼「長知識了」、「戴了十幾年都直接丟垃圾桶」、「原來這個可以回收，感覺錯過好多錢」。

事實上，市面上常見的隱形眼鏡包裝殼多半使用聚丙烯（PP）材質製成，這種材質結構單純、耐高溫，且具備高度回收價值，經過專業處理後可再製成盆栽、肥皂架、杯墊，甚至只需6個隱眼盒就能變身為一個實用的登山扣。為了推廣資源回收，不少眼鏡行與環保單位紛紛推出相關活動，鼓勵民眾響應。

綜合網友分享與業者資訊，目前主要有以下幾個回收管道：

寶島眼鏡：推出ESG隱眼回收循環箱，不限品牌、不限購買通路皆可回收。會員透過App掃描門市QR Code，每日可累積1積分，積分可兌換會員點數（1點抵1元）或優惠好禮，但需注意，無論單次回收數量多寡，每日上限僅能累積1積分。

OPT圓瑞：提供回收換購物金服務，對於長期配戴日拋的消費者來說，是一大福音。

尖端視光：推出「隱形眼鏡綠行動」，只要集滿30個包裝殼至門市回收，即可兌換優惠券，內容包含折抵隱形眼鏡60元、鏡片折抵1,500元或保健食品折抵300元等。

ChaCha美瞳專賣店：與環保團隊ei studio合作，單次回收至少需50個，即可獲得相應回饋。

ei studio：專門回收再生資源的小型循環工作室，將回收後的隱眼盒清洗再製成各式高透明度的生活用品。

長期致力於隱眼盒回收再生的ei studio也分享，曾收到民眾寄來整整齊齊排列成陣列的隱眼盒，乾淨程度令人驚艷，讓他們感動直呼「高手在民間」。ei studio表示，無論是隱形眼鏡盒還是水盒，只要標示為5號PP材質（部分水盒蓋子雖未標示但實測也是PP），清洗乾淨後皆可回收。若民眾想參與回收，建議可將隱眼盒累積約3至6個月或50個以上再一次寄出，以減少運送碳足跡，將環保效益最大化。