全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
全台低溫急凍，心臟科醫師提醒，務必做好保暖工作，心血管疾病患者以及長輩也要注意疾病控制。本報資料照片
全台低溫急凍，心臟科醫師提醒，務必做好保暖工作，心血管疾病患者以及長輩也要注意疾病控制。本報資料照片

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市均傳出非創傷性OHCA送醫事件。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，低溫與早晚溫差大，會造成血管收縮，使血壓上升，增加心臟病以及中風急性發作的機會，民眾除了做好保暖，更要積極控制三高、慢性病。

洪惠風指出，本周冷氣團發威，對心血管疾病患者及老年長輩造成健康威脅，尤其當氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。他以2022年12月12日刊在「循環學雜誌」（Circulation）的研究指出，天氣最冷或最熱時，心血管疾病的死亡率都會升高，而且冷比熱更可怕，差了4至5倍。

洪惠風強調，低溫造成的心臟受損，非常「致命」，因為體溫調節機制，血管收縮使血液量減少，讓熱量保留在中樞。但是調節機制讓血壓上升，血液也變得更黏稠，增加心臟耗氧量。若已經有動脈粥樣硬化的問題，血流供應不足時，就可能引發心肌梗塞，導致心肌壞死、功能喪失，甚至猝死。

「心肌梗塞就像血管的『土石流』，天氣變化是『颱風天』，一旦血管受溫差影響收縮，血管壁崩塌堵塞，就會中斷交通，心臟的肌肉開始壞死。」洪惠風說，要預防急性心肌梗塞，水土保持很重要，包括藥物控制、少鹽飲食、禦寒保暖。平常該吃的藥不能少，遵從醫囑規律服藥、不可自行停藥，也不要有「保健食品取代藥物」的觀念。

天冷吃鍋是冬季暖身首選，洪惠風提醒，以多蔬菜、原型食物為主，口味清淡避開醬料。心臟病患者要減少鈉攝取降低血壓、減輕心臟負擔。「天冷吃火鍋暖身，但是湯頭隱藏高普林、高油脂、高鈉，對心血管疾病患者可說是火上加油。」吃完鍋物若走出室外，迎來一陣寒風，急劇的溫度變化會導致血管劇烈收縮，有誘發心肌梗塞的致命風險。

冬天保暖衣物建議採多層式穿搭法，適時增減衣物，外出穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子、暖暖包等。洪惠風說，寒冬清晨及深夜是發生心血管急症的危險時段，要避開這時間出門運動，遇到超級低溫，盡量待在室內不要出門。天冷手腳冰冷睡不著，可在睡前泡腳暖身，長輩可以穿上襪子睡覺，但別穿太緊的襪子，小心影響足部血液循環。

