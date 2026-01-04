快訊

看見台灣防護罩！鄭明典揭2成因

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天轉乾冷，各地都可見到陽光，沒有什麼雲量。聯合報系資料照片
中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，未來一周都屬偏冷型態，今天轉乾冷，各地都可見到陽光，沒有什麼雲量。但受輻射冷卻影響，今天清晨多地都出現10度以下低溫。白天陽光加熱，西半部高溫多在23、24度，日夜溫差超過10度以上。

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，看見「台灣防護罩」，台灣周邊有很明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近。

鄭明典指出，形成這樣的現象，有兩個基本原因：一是因為陸風，夜間輻射冷卻，陸地降溫，但海面溫度幾無變化。陸地上冷空氣密度高，海面上暖空氣密度低，於是底層冷空氣往海面移動，稱為陸風，海面上的邊界，部分是陸風和原本海面空氣交會的地方。

其次是氣流繞地形，鄭明典說，大氣穩定，現在環境微弱的偏東風無法越山，於是繞地形流動。這環境氣流在遇到地形障礙時，會在地形前堆積成小高壓區，後續氣流受小高壓區影響，在未接觸地形前就開始減速、轉向，減速轉向區域有小小的輻合作用，也會形成小積雲的邊界。

鄭明典今天指出，看見「台灣防護罩」，台灣周邊有很明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近。圖／擷取自鄭明典臉書
看見台灣防護罩！鄭明典揭2成因

