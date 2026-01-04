兒盟調查：逾半數學童每周喝1次手搖飲

快訊

中央社／ 台北4日電

兒盟今天公布兒童飲食調查結果，學童日常接觸高油高糖食物的頻率偏高。超過6成學童每周至少吃1次速食或油炸食物，逾半數每周至少喝1次手搖飲；高油高糖致肥胖比例明顯較高。

兒福聯盟舉辦「2026台灣兒童飲食狀況調查報告」發布記者會。

調查顯示，每10個孩子就有超過1個每周不到3天有吃早餐；到了晚餐，近1/4沒有固定開飯時間，還有超過6成的孩子只吃澱粉就打發一餐；近2成孩子一周和家人一起吃飯不到2天，3成表示餐桌上很少聊天。

進一步檢視統計資料，學童日常接觸高油、高糖食物的頻率偏高。16.3%的孩子一周至少3天食用速食或油炸食物；若以「每周至少一次」計算，更達66.6%。在零食與甜點方面，53%的學童一周3天以上會食用，甚至有21.3%幾乎每天都吃。

此外，數據顯示，16.2%的孩子一周3天以上喝手搖飲，每周至少1次達54.4%。

兒盟指出，高頻率攝取速食、油炸食物及含糖飲料的孩子，其肥胖比例明顯較高。

兒盟呼籲家長、學校與政府共同改善孩子的飲食環境。

兒盟表示，家長若讓孩子食用營養補充品或能量果凍，應確實依照產品建議劑量，不可過量。12歲以下兒童不宜接觸含咖啡因的能量飲料或果凍。

兒盟建議家長應協助孩子建立定時定量的飲食習慣，減少含糖飲料、油炸物、加工肉品及甜食的攝取；對挑食的孩子，應以鼓勵取代強迫；共餐時應營造輕鬆氣氛，避免責備與追問課業，因為緊張的餐桌氛圍與睡眠不佳有明確關聯。

兒盟提到，政府應強化食品標示管理，使家長能清楚掌握兒童常見食品的糖分與添加物資訊；學校應加強營養教育，幫助孩子從小建立對健康食物的正確認識。

這次調查針對全台國小五、六年級學童，以分層叢集隨機抽樣進行，於去年9月8日至10月8日間施測，共發出1603份問卷，回收有效樣本1255份，在95%信心水準下，誤差為正負2.76個百分點。

