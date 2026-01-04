保養品白擦？營養師曝膚況與「吃」有關：10食物養出發光肌
想要皮膚健康亮麗，光靠保養品是不夠的。營養師高敏敏在臉書社團提醒，每天吃進去的食物對肌膚老化速度影響很大，尤其是敏感膚質的人，如果飲食選錯，容易促進發炎反應，讓膚況更加不穩。了解哪些食物會悄悄傷害肌膚，哪些食物真正有助養膚，是打造穩定、年輕膚質的第一步。
高敏敏指出，肌膚老化不只和保養品有關。膚況暗沉、乾燥、顯老，關鍵不只在外在保養，每天攝取的食物，會直接影響肌膚老化速度，敏感膚質若飲食不當，容易誘發發炎反應、膚況不穩。
容易「毀膚」的食物特徵共通點為高油、高糖、高鈉、高度加工，以及長期攝取會造成慢性發炎，降低肌膚修復力。
常見毀膚食物如下：
拉麵：高油高鈉，加速發炎與老化。
酒精：加速水分流失，提高氧化壓力。
火腿：加工成分多，影響肌膚彈性。
蛋糕：高糖促進糖化反應，破壞膠原蛋白。
披薩：精製澱粉與油脂增加肌膚負擔。
白麵包：升糖速度快，促進糖化，肌膚鬆弛感增加。
糖果：過量糖分，加速膠原與彈力流失。
巧克力：高糖高脂，促進老化反應。
乳製品：過量可能加重發炎與老化。
可樂：高糖低營養，不利肌膚代謝與修復。
至於有助「養膚」的食物，則以抗氧化、抗發炎、修復為主要功能。
常見養膚食物：
酪梨：補充好油脂，幫助鎖水與穩定屏障。
鮭魚：Omega-3 脂肪酸，有助降低皮膚發炎。
藍莓：高抗氧化，減少自由基傷害。
高麗菜：植化素幫助代謝老廢物。
綠茶：茶多酚具抗氧化、抗發炎效果。
花椰菜、檸檬：維生素C，支持膠原生成。
蘋果：果膠穩定腸道，間接改善膚況。
杏仁：維生素E，有助延緩老化。
番茄：茄紅素保護肌膚免於環境傷害。
文末高敏敏提醒，肌膚老化是長期飲食累積的結果，與其頻繁更換保養品，不如先檢視日常飲食，畢竟「吃對食物，就是最根本的養膚保養」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言