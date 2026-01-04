保養品白擦？營養師曝膚況與「吃」有關：10食物養出發光肌

想要皮膚健康亮麗，光靠保養品是不夠的。營養師高敏敏在臉書社團提醒，每天吃進去的食物對肌膚老化速度影響很大，尤其是敏感膚質的人，如果飲食選錯，容易促進發炎反應，讓膚況更加不穩。了解哪些食物會悄悄傷害肌膚，哪些食物真正有助養膚，是打造穩定、年輕膚質的第一步。

高敏敏指出，肌膚老化不只和保養品有關。膚況暗沉、乾燥、顯老，關鍵不只在外在保養，每天攝取的食物，會直接影響肌膚老化速度，敏感膚質若飲食不當，容易誘發發炎反應、膚況不穩。

容易「毀膚」的食物特徵共通點為高油、高糖、高鈉、高度加工，以及長期攝取會造成慢性發炎，降低肌膚修復力。

常見毀膚食物如下：

拉麵：高油高鈉，加速發炎與老化。 酒精：加速水分流失，提高氧化壓力。 火腿：加工成分多，影響肌膚彈性。 蛋糕：高糖促進糖化反應，破壞膠原蛋白。 披薩：精製澱粉與油脂增加肌膚負擔。 白麵包：升糖速度快，促進糖化，肌膚鬆弛感增加。 糖果：過量糖分，加速膠原與彈力流失。 巧克力：高糖高脂，促進老化反應。 乳製品：過量可能加重發炎與老化。 可樂：高糖低營養，不利肌膚代謝與修復。

至於有助「養膚」的食物，則以抗氧化、抗發炎、修復為主要功能。

常見養膚食物：

酪梨：補充好油脂，幫助鎖水與穩定屏障。 鮭魚：Omega-3 脂肪酸，有助降低皮膚發炎。 藍莓：高抗氧化，減少自由基傷害。 高麗菜：植化素幫助代謝老廢物。 綠茶：茶多酚具抗氧化、抗發炎效果。 花椰菜、檸檬：維生素C，支持膠原生成。 蘋果：果膠穩定腸道，間接改善膚況。 杏仁：維生素E，有助延緩老化。 番茄：茄紅素保護肌膚免於環境傷害。

文末高敏敏提醒，肌膚老化是長期飲食累積的結果，與其頻繁更換保養品，不如先檢視日常飲食，畢竟「吃對食物，就是最根本的養膚保養」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康