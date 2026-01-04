熊襲頻傳！觀光署要求強化「熊害資訊」領隊需掌握熊蹤彈性調整行程

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本熊襲事件頻傳，交通部觀光署近日發函給旅遊業者，要求辦理赴日旅遊業務時，應於行前說明會將「熊害資訊」列為必備告知項目。圖／路透
日本為台灣人最愛旅遊的熱門國家，但近期熊隻出沒頻繁，更發生傷人事件。交通部觀光署近日發函給旅遊業者，要求辦理赴日旅遊業務時，應於行前說明會將「熊害資訊」列為必備告知項目，並要求領隊人員依熊隻目擊情報，即時彈性調整行程；旅遊業者表示，旅行團安排的行程均為熱門景點，一般不會遇到熊害問題。

去年4月至10月期間，日本各地被捕獲的熊數量創下歷史新高，甚至連京都知名景點伏見稻荷大社也驚傳熊隻出沒。觀光署近日發函給旅行業者，要求辦理赴日旅遊業務時，應落實旅客安全維護措施、強化行前說明宣導及領隊人員教育訓練。

觀光署指出，近期日本多地（如北海道、東北及北陸地區等）熊隻出沒頻繁，除山區外也有出現在一般民眾居住地的紀錄，並已發生多起傷人事件。考量日本為國人旅遊熱門地區，為維護國人旅遊安全，請業者務必提高警覺並採取防範措施。

觀光署說明，按旅行業管理規則第50條第4款、領隊人員管理規則第39條第1款規定，旅行業及其所派遣之隨團服務人員、領隊人員於旅遊途中均負有維護旅客安全之職責。

為強化保障旅客權益，觀光署要求旅遊業者，凡行程規畫涉及山區、郊外或具戶外活動性質者，業者應於行前說明會中將最新「熊害資訊」列為必備告知項目，並提供正確的防熊自保知識。

領隊教育部分，要求領隊人員隨時掌握日本當地政府發布的熊隻目擊情報，應即時彈性調整行程，避免帶領旅客進入受威脅的區域。

對此，中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽說，日本熊害問題，旅行團所經過的地方都是熱門的旅遊景點，人潮比較多，一般較不會遇到熊害問題，但也會請導遊還有司機在旅行團過程中要多注意，在景點遊覽的時候，提高警覺。

日本 熊害 觀光署

