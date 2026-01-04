快訊

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠辭世 文化部頒贈旌揚狀

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部文化資產局長陳濟民（右）代表頒贈文化部旌揚狀，由高羅珠兒子高銘國（左）代表受贈，表彰高羅珠一生致力於口述傳統「相褒歌」保存與傳承之貢獻。圖／文化部提供
文化部文化資產局長陳濟民（右）代表頒贈文化部旌揚狀，由高羅珠兒子高銘國（左）代表受贈，表彰高羅珠一生致力於口述傳統「相褒歌」保存與傳承之貢獻。圖／文化部提供

新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠於12月8日辭世，享壽92歲。文化部文化資產局長陳濟民今日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由高羅珠兒子高銘國代表受贈，表彰其終生奉獻於「相褒歌」無形文化資產的貢獻。

高羅珠生於1934年，自年少時即在石碇茶鄉生活中習得相褒歌曲調，熟稔其語言節奏與即興對唱特質。其演唱風格保有在地語彙特色，表現自然流暢，充分展現相褒歌結合日常生活、情感交流與語言智慧之文化內涵。晚年仍持續參與、推廣相褒歌相關文化活動，透過示範、演唱與交流，協助相褒歌於社群中延續傳唱，同時也協助相關錄音與錄影記錄，為後代保存許多珍貴歌謠。2023年經新北市政府公告認定為口述傳統「相褒歌」保存者。

陳濟民表示，高羅珠藝師長年致力於相褒歌之實踐與傳承，為台灣珍貴的口述傳統文化資產留下重要典範。文資局未來會持續支持地方推動相褒歌的保存與傳承工作，使其文化精神得以世代流傳。

文化資產 語言

延伸閱讀

新北市長人選綠營定於一尊！小雞高掛聯名看板 藍營仍在觀望

金門洋樓獲百大文化基地 縣府：持續串聯文化場所

新北長照人口攀升年收2萬輔具 農曆年前租借暴增原因是這個

百年文物抗老秘方大公開！文資局特展「修護的零度」減碳法保存傳統建築彩繪

相關新聞

全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...

看見台灣防護罩！鄭明典揭2成因

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，未來一周都屬偏冷型態，今天轉乾冷，各地都可見到陽光，沒有什麼雲量。但受輻射冷卻影響，今天...

熊襲頻傳！觀光署要求強化「熊害資訊」領隊需掌握熊蹤彈性調整行程

日本為台灣人最愛旅遊的熱門國家，但近期熊隻出沒頻繁，更發生傷人事件。交通部觀光署近日發函給旅遊業者，要求辦理赴日旅遊業務...

保養品白擦？營養師曝膚況與「吃」有關：10食物養出發光肌

想要皮膚健康亮麗，光靠保養品是不夠的。營養師高敏敏提醒，每天吃進去的食物對肌膚老化速度影響很大，尤其是敏感膚質的人，如果飲食選錯，容易促進發炎反應，讓膚況更加不穩。了解哪些食物會悄悄傷害肌膚，哪些食物真正有助養膚，是打造穩定、年輕膚質的第一步。

大掃除必看！7樣日用品「用久了細菌爆表」清潔與更換時間全公開

隨著年末大掃除進入高峰，許多人會把家裡的日用品整理一遍，但你是否曾因「還能用」或「捨不得丟」而繼續使用破舊用品？專家提醒，其實很多日用品的壽命比你想像的短，使用過久不僅失效，更可能成為細菌溫床。日本媒體《LASISA》整理出7種容易被忽略的「壽命短日用品」，提醒民眾及時更換，保持衛生。

新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠辭世 文化部頒贈旌揚狀

新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠於12月8日辭世，享壽92歲。文化部文化資產局長陳濟民今日出席告別式，並頒贈文化部旌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。