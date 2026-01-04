聽新聞
0:00 / 0:00
新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠辭世 文化部頒贈旌揚狀
新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠於12月8日辭世，享壽92歲。文化部文化資產局長陳濟民今日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由高羅珠兒子高銘國代表受贈，表彰其終生奉獻於「相褒歌」無形文化資產的貢獻。
高羅珠生於1934年，自年少時即在石碇茶鄉生活中習得相褒歌曲調，熟稔其語言節奏與即興對唱特質。其演唱風格保有在地語彙特色，表現自然流暢，充分展現相褒歌結合日常生活、情感交流與語言智慧之文化內涵。晚年仍持續參與、推廣相褒歌相關文化活動，透過示範、演唱與交流，協助相褒歌於社群中延續傳唱，同時也協助相關錄音與錄影記錄，為後代保存許多珍貴歌謠。2023年經新北市政府公告認定為口述傳統「相褒歌」保存者。
陳濟民表示，高羅珠藝師長年致力於相褒歌之實踐與傳承，為台灣珍貴的口述傳統文化資產留下重要典範。文資局未來會持續支持地方推動相褒歌的保存與傳承工作，使其文化精神得以世代流傳。
