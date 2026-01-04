油價要降了 台灣中油自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油公司自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至12月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

