聽新聞
0:00 / 0:00
孩童飲食含糖量高 營養師呼籲應「大大降低」
兒福聯盟今公布最新調查統計，國內兒童過重及肥胖率達30.2%，高於全球平均的25%，原因包含現代飲食攝取過多澱粉、含糖飲料等。營養師建議，兒童早餐應以優質蛋白質為首選，減少吃零食的部分，建議可以當季水果、優格或堅果等慢慢取代，糖類的減量對孩童的健康至關重要。
營養師高敏敏表示，早餐選擇優質蛋白質非常重要，優質蛋白質對肌肉建構與免疫力都是有益的，鈣質則是對建構骨骼與牙齒，膳食纖維則對排便順暢、增加飽足感還有專注力相當重要，而鐵質則常常被忽略，鐵質在對抗疲倦、專注度相當有益，另外Omega-3脂肪酸對抗發炎、抗氧化等也有效果。
根據兒盟公布的調查顯示，22.1%的學童一周不到2天喝到足夠的水，其中7.0%幾乎每天都沒有喝充足的水。進一步分析發現，這類不常喝水的孩子，喝手搖飲料的頻率顯著較高，表示他們更習慣用含糖飲料取代白開水，恐攝取過多糖分。
高敏敏說，學童的飲料應該要大大降低含糖量，喝水當然還是最好的選項。至於零食減量部分，建議不要一次性去制止，否則會招來很大的反彈，可在餐與餐中間增加當季水果、優格或堅果等，就能降低額外吃零食的機會。
