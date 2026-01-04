快訊

台灣兒童飲食亮紅燈 兒盟：肥胖率逾3成高於全球

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「零食淹沒的童年 孩子營養亮紅燈」2026年台灣兒童飲食調查報告記者會，兒盟處長黃韻璇（左）、營養師高敏敏（右）和家長及學童代表，一同出席。記者林俊良／攝影
兒童的飲食營養狀況影響生長發育、學習表現及身心健康，世界衛生組織（ＷＨＯ）將肥胖視為慢性疾病，提出「終結兒童肥胖」的呼籲。兒福聯盟今公布最新統計，國內兒童過重及肥胖率達30.2%，超過全球平均的25%，原因包含現代飲食攝取過多澱粉、含糖飲料等，高糖、高油、高鹽的飲食習慣，甚至間接影響孩童學習表現與情緒穩定。

根據WHO 2022年的跨國研究顯示小學高年級生的過重及肥胖率為25%，但據兒盟最新調查顯示，台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2%，台灣成人過重及肥胖率更是直線上升至50.8%，肥胖因此成為國人健康的長期隱患。

兒盟今召開「零食淹沒的童年 孩子營養亮紅燈」2026年台灣兒童飲食調查報告記者會，兒盟研究暨組織發展處處長黃韻璇表示，在早餐方面，孩童最常攝取的食物依序為豆漿及乳類占51.4% 、其次為麵包46.7%，以及蛋類製品32.8% ，但有18.0%學生早餐會喝含糖飲料、12.4% 會吃熱狗、雞塊等炸物。

晚餐是家庭共食的重要時光，但調查發現，晚餐超過63.2%學童晚餐只吃澱粉為主，例如炒麵、燴飯、披薩、義大利麵等，許多孩子的晚餐缺乏蛋白質、蔬菜等其他營養素均衡搭配。此外，12.3%的晚餐有含油炸食物，以及有11.1%會喝手搖飲或含糖飲料，不過令人欣慰的是，仍有31.8%的學童晚餐達到營養均衡。

黃韻璇指出，學童食用垃圾食物頻率也非常高，16.3%學童一周3天以上吃速食或油炸食物，而一周1次以上更高達66.6% ；16.2%的孩子一周有3天以上喝手搖飲。根據美國兒科學會建議，2歲及以上兒童每天的添加糖攝入量不應超過25克，但一杯手搖飲料糖分含量往往就超過孩子整天建議攝糖量的1倍以上。這些高糖、高油、高鹽的飲食習慣，不僅可能導致肥胖，更可能影響學習表現與情緒穩定。

兒盟本次調查對象為台灣5至6年級的學童，抽樣時間為2025年9月8日至10月8日，有效樣本數1255份，回收率78.3%，在95%的信心水準下，誤差不超過2.76%。

飲食習慣 肥胖 手搖飲料

台灣兒童飲食亮紅燈 兒盟：肥胖率逾3成高於全球

