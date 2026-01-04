快訊

強烈大陸冷氣團明再次南下 先濕後乾明晨到周六低溫探10度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天強烈大陸冷氣團再次南下，明起一直到8日（周四），一直到9日高壓慢慢出海，9、10日白天氣溫才會逐漸回溫。聯合報系資料照片
明天強烈大陸冷氣團再次南下，明起一直到8日（周四），一直到9日高壓慢慢出海，9、10日白天氣溫才會逐漸回溫。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，未來一周都屬偏冷型態，今天轉乾冷，各地都可見到陽光，沒有什麼雲量。但受輻射冷卻影響，今天清晨多地都出現10度以下低溫，新竹關西出現4.8度低溫，苗栗造橋也只有5.6度。白天陽光加熱，西半部高溫多在23、24度，日夜溫差超過10度以上。

曾昭誠指出，明天大陸冷高壓再次南下，台灣再次吹偏東北風，強烈大陸冷氣團帶來冷空氣，明起一直到8日（周四），一直到9日高壓慢慢出海，9、10日白天氣溫才會逐漸回溫。預計這波強烈大陸冷氣團台北站最低溫約11、12度，但如果輻射冷卻配合得宜，不排除溫度再下降。

降雨趨勢，曾昭誠說，明天強烈大陸冷氣團開始南下，東北季風增強，迎風面北部、東北部及恆春半島轉濕冷，周二冷氣團更接近台灣，天氣由濕冷轉乾冷，基隆北海岸及北部山區仍有一些些降雨；周三到周六大陸冷氣團逐漸影響，天氣乾冷，只有東半部和恆半島有零星降雨，但輻射冷卻比較強。

曾昭誠指出，氣溫方面，今天清晨各地約10-12度，但白天各地都在20度以上，南部更達25度。明起強烈大陸冷氣團南下加上輻射冷卻影響，率先影響北部及宜蘭，明天白天高溫又會降到20度以下，中南部受影響時間晚一點，清晨偏涼，部分地區仍會出現10度以下低溫，一直到周五，清晨都有機會出現10度上下或更低的低溫，周二至周四白天北部降到15度上下，南部降到20度或更低。

曾昭誠指出，周五之後到周六大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，但因天氣偏乾，清晨輻射冷卻比較強，周五周六清晨不排除各地普遍有10度以下低溫。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天清晨各地低溫情形。圖／中央氣象署提供
今天清晨各地低溫情形。圖／中央氣象署提供

