快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

年初贏在減重起跑點 營養師傳授有「醣」吃法

中央社／ 台北4日電

年初被視為減重起跑點，營養師提醒狂運動、1天只吃1小塊地瓜或蘋果的極端控制並非妙計，碳水化合物（醣類）是能量來源，吃太少恐瘦不下來，每天建議攝取量為體重數乘1至2倍。

根據衛生福利部國民健康署國民營養變遷健康調查，18歲以上過重與肥胖盛行率50.3%，以台灣18歲（含）以上成人約2001萬人乘上過重與肥胖盛行率，推估超重成年人口可能高達1006.5萬人，青少年體重問題也不容小覷，國中生過重和肥胖率30.6%、高中生28.9%。

營養師姚蘊珈近日透過新聞稿分享，在減重門診中，撇除飲食控制不確實者，反而常見的是「太過認真」的案例，每週重訓3至5次，對熱量精算到分毫不差，卻忽略了身體的承受度，極端控制與施打瘦瘦針抑制食慾的效果類似，但這樣的生活模式根本無法持續一輩子。

姚蘊珈傳授減重要點是「不能不吃碳水化合物、蛋白質配比要吃對」，許多人將碳水化合物與脂肪視為減重頭號敵人，但這些都是維持身體機能重要能量來源。若碳水攝取過低，身體會改使用蛋白質，肌肉量掉下去，基礎代謝率隨之下降，減脂效果變差，再努力控制都瘦不下來。

姚蘊珈表示，根據體重計算，碳水化合物每天建議攝取量是體重公斤數乘上1至2倍，以50公斤成人為例，每天至少需攝取50克以上的碳水化合物；油脂攝取不應低於總熱量15%至20%，長期缺乏油脂恐干擾固醇類激素合成，引發荷爾蒙失調，同樣會增加減脂困難度。

姚蘊珈建議以運動強度調整蛋白質攝取，減脂期一般運動者每公斤體重攝取1.2至1.5公克，若是高強度重訓族群應達1.6至2.0公克。運動後肌肉處於飢餓狀態，許多民眾以為「運動完不吃」能燃燒更多脂肪，事實上，及時補充蛋白質與適量碳水，能更容易達成減脂與維持肌肉量目標。

姚蘊珈表示，減脂過程的紓解壓力非常重要。如果生活充滿壓力，若將運動視為另一種壓力源，身體會產生發炎反應。當極端飲食停止後，復胖速度會極快，脂肪細胞燃燒代謝同時，身體需要處理隨之而來釋出的毒素，短期內反覆胖瘦，會讓代謝系統負擔加劇。

運動 體重 蛋白質

延伸閱讀

吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

橘子vs.柳丁要選誰？營養師曝「維生素C差三倍」一天吃1顆就達標

相關新聞

熊襲頻傳！觀光署要求強化「熊害資訊」領隊需掌握熊蹤彈性調整行程

日本為台灣人最愛旅遊的熱門國家，但近期熊隻出沒頻繁，更發生傷人事件。交通部觀光署近日發函給旅遊業者，要求辦理赴日旅遊業務...

油價要降了 台灣中油自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元

台灣中油公司自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽...

孩童飲食含糖量高 營養師呼籲應「大大降低」

兒福聯盟今公布最新調查統計，國內兒童過重及肥胖率達30.2%，高於全球平均的25%，原因包含現代飲食攝取過多澱粉、含糖飲...

台灣兒童飲食亮紅燈 兒盟：肥胖率逾3成高於全球

兒童的飲食營養狀況影響生長發育、學習表現及身心健康，世界衛生組織（ＷＨＯ）將肥胖視為慢性疾病，提出「終結兒童肥胖」的呼籲...

強烈大陸冷氣團明再次南下 先濕後乾明晨到周六低溫探10度以下

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，未來一周都屬偏冷型態，今天轉乾冷，各地都可見到陽光，沒有什麼雲量。但受輻射冷卻影響，今天...

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

近日冷氣團接連來襲，合歡山武嶺一帶銀白世界再現，南投縣仁愛分局翠峰派出所的蕭姓女警，在刺骨寒風與積雪中堅守交管崗位，長時間未移動甚至「冷到站內八」，執勤畫面曝光後引起上萬網友熱議，大家直呼「太敬業」，並對她的辛苦表達關心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。