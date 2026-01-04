大掃除必看！7樣日用品「用久了細菌爆表」清潔與更換時間全公開

隨著年末大掃除進入高峰，許多人會把家裡的日用品整理一遍，但你是否曾因「還能用」或「捨不得丟」而繼續使用破舊用品？專家提醒，其實很多日用品的壽命比你想像的短，使用過久不僅失效，更可能成為細菌溫床。日本媒體《LASISA》整理出7種容易被忽略的「壽命短日用品」，提醒民眾及時更換，保持衛生。

1. 菜瓜布（壽命：約2週至1個月）

菜瓜布是家中更新最快的用品。有人因「還能起泡」而使用數月，但菜瓜布容易吸水及食物殘渣，是細菌最容易繁殖的地方之一，即使使用除菌洗劑，也無法完全消滅內部細菌。因此，建議每月至少更換一次，即便表面看起來沒有破損或變色。

2. 塑膠保鮮容器（壽命：約半年至1年）

用來存放剩菜或準備餐點的塑膠容器，長期使用容易出現看不見的細微刮痕，這些裂縫可能藏匿細菌和黴菌。即使洗過，也可能殘留異味或滑膩感，是換新的訊號。專家建議半年至一年就應更換一次。

3. 補充瓶（壽命：約半年至1年）

洗髮精或清潔劑的補充瓶，若每次換裝後沒有徹底清洗晾乾，內部可能滋生綠膿菌等細菌，塑膠劣化也可能讓細菌進入泵頭。大多數製造商建議，補充瓶使用3～6次或半年至一年就應更換。

4. 浴巾（壽命：約1年）

即使變得粗糙仍可吸水，許多人也會繼續使用。專家表示，使用約30次或一年後，纖維壓縮吸水力下降，且容易累積「莫拉菌」等細菌。若洗完澡擦臉時聞到怪味，就是細菌在臉上繁殖的警訊，應立即更換。

5. 牙刷（壽命：約1個月）

許多人會使用到刷毛張開才更換，但專家建議每月更換一次。即使刷毛沒有張開，刷毛失去韌性也會降低牙垢清除率約40%，刷柄根部潮濕也容易成為細菌溫床。

6. 化妝用海綿或粉撲（壽命：髒了就換）

化妝海綿長期不清洗，皮脂和粉底混合容易成為細菌培養皿，使用臉上可能引發肌膚問題，建議勤洗或使用一次性產品保持衛生。

7. 枕頭（壽命：約1～3年）

枕頭是最容易被忽略的用品，即使枕套定期清洗，枕芯長期吸收汗水、皮脂和頭皮屑，也容易成為塵蟎溫床。專家指出，長期使用的枕頭可能因塵蟎屍體和排泄物而變重，應適時更換。

專家提醒，雖然「節省」是一種美德，但為了衛生與健康，日用品的定期更新不可忽視。新年到來之際，不妨趁大掃除時將以上用品換新，讓家中環境更清潔，也為自己和家人提供更安心的生活空間。