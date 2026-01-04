合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

近日冷氣團接連來襲，合歡山武嶺一帶銀白世界再現，南投縣仁愛分局翠峰派出所的蕭姓女警，在刺骨寒風與積雪中堅守交管崗位，長時間未移動甚至「冷到站內八」，執勤畫面曝光後引起上萬網友熱議，大家直呼「太敬業」，並對她的辛苦表達關心。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」分享女警執勤照片，描述她在雪地中幾乎動彈不得，讓許多網友心疼，紛紛留言呼籲警方提供足夠的保暖裝備，避免員警受寒。照片曝光後，也有民眾特別關注女警的真面目，稱讚「長腿又漂亮」，同時感謝她們在寒冷天氣下仍堅守崗位。

一名熱心民眾吳女士捐贈300袋薑母紅茶給分局，讓堅守崗位的員警們在零下低溫中也能喝上一口熱飲，注入暖意。仁愛分局在臉書貼出同仁與薑母紅茶的合影，表示「這杯薑母紅茶，暖暖的滋味從喉嚨一路暖到心裡」，感謝社會各界的支持與鼓勵。

熱心民眾吳女士捐贈300袋薑母紅茶給南投縣仁愛分局。圖／取自南投縣政府警察局仁愛分局

仁愛分局也表示，將持續在合歡山及其他高山地區堅守崗位，保障民眾安全，同時呼籲大家在寒冬時注意保暖。

貼文一出，馬上也引來民眾留言，「感謝小編放福利讓我們見到兩位警員的廬山容顏！感謝他們在下雪的天氣辛苦的指揮交通！」、「仁愛分局員警們，新年快樂，你們辛苦了」、「慰勞辛苦員警的薑母紅茶特別好喝」、「辛苦了」。