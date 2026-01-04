快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

明晨繼續冷！15縣市低溫特報 明晨急凍10度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署上時10時38分針對全台15縣市發布低溫特報，明晨恐10度以下。本報資料照片
中央氣象署上時10時38分針對全台15縣市發布低溫特報，明晨恐10度以下。

中央氣象署上時10時38分針對全台15縣市發布低溫特報，明晨恐10度以下。

氣象署指出，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明(5日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。影響時間：05日晨至05日上午。

輻射冷卻發威 中南部比北部還冷 鄭明典：高雄台南上榜應該是第一次

南部清晨酷寒！ 雲林古坑7.3度、嘉義竹崎7.4度 19縣市低溫特報

全台凍番薯！明中部以北低溫探10度 小寒再迎一波冷氣團南下

新竹湖口9.6度極端低溫 強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

近日冷氣團接連來襲，合歡山武嶺一帶銀白世界再現，南投縣仁愛分局翠峰派出所的蕭姓女警，在刺骨寒風與積雪中堅守交管崗位，長時間未移動甚至「冷到站內八」，執勤畫面曝光後引起上萬網友熱議，大家直呼「太敬業」，並對她的辛苦表達關心。

明晨繼續冷！15縣市低溫特報 明晨急凍10度以下

中央氣象署上時10時38分針對全台15縣市發布低溫特報，明晨恐10度以下。

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

近期受鋒面與雨彈影響，全台各地空氣濕度居高不下，不少家庭的除濕機幾乎全天候運轉。不過，民間長期流傳「開除濕機時，人不能待在室內」的說法，也讓許多民眾對使用安全感到疑惑。對此，台電出面說明，強調只要設定得宜，人與除濕機其實可以安心共處一室。

退休栽進火車模型世界 他分享省錢也能玩出職人級場景

「原本以為是小孩子的玩具，沒想到愈深入愈不簡單！」屏東佳冬鄉公所的前秘書藍文賢，退休後原本過著幫太太顧早餐店、假日出遊的悠閒日子。3年前帶孫子去高雄看火車展，沒想到孫子看完就過了，他卻「一頭栽進去」再也出不來！ 從完全不懂電路、壞了就得送台北修的「鐵道小白」，到現在能換馬達、修電容器，甚至在家中打造出擁有百組列車4座立體場景模型，「常忙到忘了時間」的興趣，就是最棒的退休養生祕訣。

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

明天就是「小寒」是24節氣中的第23個節氣，也是冬季進入後段的重要轉折點。翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕說，雖名為「小...

一路冷到1月中 粉專：冷氣團起跳 恐有寒流

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨各地氣溫寒冷，上午5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分針對全台2...

