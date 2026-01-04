明晨繼續冷！15縣市低溫特報 明晨急凍10度以下

「原本以為是小孩子的玩具，沒想到愈深入愈不簡單！」屏東佳冬鄉公所的前秘書藍文賢，退休後原本過著幫太太顧早餐店、假日出遊的悠閒日子。3年前帶孫子去高雄看火車展，沒想到孫子看完就過了，他卻「一頭栽進去」再也出不來！ 從完全不懂電路、壞了就得送台北修的「鐵道小白」，到現在能換馬達、修電容器，甚至在家中打造出擁有百組列車4座立體場景模型，「常忙到忘了時間」的興趣，就是最棒的退休養生祕訣。

2026-01-04 10:30