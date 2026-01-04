快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
明天就是「小寒」，在節氣中也是冬季進入後段的重要轉折點，中醫師建議大家早睡早起，可比往常多睡半小時至一小時可顧臟腑。本報資料照片
明天就是「小寒」，在節氣中也是冬季進入後段的重要轉折點，中醫師建議大家早睡早起，可比往常多睡半小時至一小時可顧臟腑。本報資料照片

明天就是「小寒」是24節氣中的第23個節氣，也是冬季進入後段的重要轉折點。翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕說，雖名為「小寒」，但實際氣候已明顯寒冷，對人體陽氣與循環系統是一大考驗。小寒時節養生重點在於「藏陽養陰、內外兼顧」，讓身體順應自然界收藏的節律，才能為接下來最寒冷的大寒節氣，以及來年春天的生發做好準備。

中醫理論認為「寒為陰邪，易傷陽氣」，寒邪侵襲人體後，容易造成氣血運行不暢，出現手腳冰冷、疲倦乏力、睡眠品質下降、女性經期不順等問題。特別是平時熬夜、久坐、壓力大的三大族群，陽氣本就不足，到了小寒時節更容易感到精神不濟。賴睿昕說，此時作息應配合節氣調整，遵循「早睡晚起」原則，比平日多睡半小時到一小時，有助於養陽固本，讓臟腑獲得充分修復。

此外，冬季常見的「寒從腳起」現象，提醒民眾應重視下肢保暖。入睡前以溫熱水泡腳，不僅能促進末梢血液循環，也有助於放鬆神經、提升睡眠品質。若能搭配簡單的足部按摩或溫和精油使用，更能達到事半功倍的效果。

入冬後，門診中也常見皮膚乾燥、搔癢、脫屑等問題反覆發作，西醫稱為「缺脂性濕疹」，中醫多歸屬於「血虛風燥」或「陰血不足」。這類患者常有搔癢無定處、夜間加重、抓後仍癢的特徵，嚴重時甚至影響睡眠與生活品質。賴睿昕表示，治療上除了內服滋陰潤燥、祛風止癢的中藥，如生地、麥冬、玉竹等，也必須同步調整外在保養方式。

除了外在調理，小寒時節也適合透過茶飲由內滋養。賴睿昕推薦「麥冬生地養陰茶」，以麥冬、生地與蒲公英組合，具有養陰生津、潤燥解毒的作用，適合口乾、皮膚乾癢、熬夜族群飲用。不過，由於藥性偏寒，體質虛寒或容易腹瀉者，仍應在醫師評估下使用。

在日常保養上，也可搭配穴位按摩提升整體循環。常用穴位包括足三里、湧泉與太溪穴，分別具有健脾胃、補腎氣、促進氣血運行的效果。若在按摩時搭配基底油或溫和精油，不僅能減少摩擦不適，也能讓身體在寒冬中維持溫潤平衡。

賴睿昕提醒，小寒養生並非一味進補或追求溫熱，而是根據體質調整生活與飲食。過度食用麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐等燥熱食物，反而可能加重皮膚乾癢或口乾便秘問題。建議多攝取白木耳、百合、山藥、水梨等滋陰潤燥食材，搭配規律作息與溫和調理，才能真正達到「藏而不傷、補而不燥」的冬季養生目標。

近年來，精油芳香調理逐漸被運用於輔助中醫養生。精油在中醫觀點中屬於「芳香走竄之品」，氣味可透過嗅覺影響情緒與自律神經，外用則能溫和促進局部循環。冬季皮膚乾癢者，可選擇性質溫和、具舒緩效果的精油，如薰衣草、洋甘菊與乳香精油。使用時應以1至2滴精油加入基底油（如甜杏仁油或荷荷芭油）稀釋，於沐浴後皮膚尚未完全乾燥時，輕柔按摩四肢與乾燥部位，避免直接塗抹未稀釋精油，以免刺激皮膚。

中醫 小寒 按摩

延伸閱讀

挫傷看132次中醫！夫妻檔保14家傷害險 12年詐保2800萬

神鬼夫妻密集投保…「瘀青挫傷」看診132次 詐保2800萬下場曝

不怕化學過敏 家政女王教你用天然自製噴霧劑消除室內異味

臉書假冒中醫師講神效 老翁心動到銀行要匯2萬元買藥被勸阻

相關新聞

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

近日冷氣團接連來襲，合歡山武嶺一帶銀白世界再現，南投縣仁愛分局翠峰派出所的蕭姓女警，在刺骨寒風與積雪中堅守交管崗位，長時間未移動甚至「冷到站內八」，執勤畫面曝光後引起上萬網友熱議，大家直呼「太敬業」，並對她的辛苦表達關心。

明晨繼續冷！15縣市低溫特報 明晨急凍10度以下

中央氣象署上時10時38分針對全台15縣市發布低溫特報，明晨恐10度以下。

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

近期受鋒面與雨彈影響，全台各地空氣濕度居高不下，不少家庭的除濕機幾乎全天候運轉。不過，民間長期流傳「開除濕機時，人不能待在室內」的說法，也讓許多民眾對使用安全感到疑惑。對此，台電出面說明，強調只要設定得宜，人與除濕機其實可以安心共處一室。

退休栽進火車模型世界 他分享省錢也能玩出職人級場景

「原本以為是小孩子的玩具，沒想到愈深入愈不簡單！」屏東佳冬鄉公所的前秘書藍文賢，退休後原本過著幫太太顧早餐店、假日出遊的悠閒日子。3年前帶孫子去高雄看火車展，沒想到孫子看完就過了，他卻「一頭栽進去」再也出不來！ 從完全不懂電路、壞了就得送台北修的「鐵道小白」，到現在能換馬達、修電容器，甚至在家中打造出擁有百組列車4座立體場景模型，「常忙到忘了時間」的興趣，就是最棒的退休養生祕訣。

久坐壓力大陽氣不足、小寒體感更冷 中醫師：早睡晚起顧臟腑

明天就是「小寒」是24節氣中的第23個節氣，也是冬季進入後段的重要轉折點。翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕說，雖名為「小...

一路冷到1月中 粉專：冷氣團起跳 恐有寒流

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨各地氣溫寒冷，上午5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分針對全台2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。