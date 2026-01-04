使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

近期受鋒面與雨彈影響，全台各地空氣濕度居高不下，不少家庭的除濕機幾乎全天候運轉。不過，民間長期流傳「開除濕機時，人不能待在室內」的說法，也讓許多民眾對使用安全感到疑惑。對此，台電出面說明，強調只要設定得宜，人與除濕機其實可以安心共處一室。

台電透過官方粉專指出，這類觀念多源自早期除濕機技術尚未成熟，過去機器無法精準控制濕度，長時間運轉容易讓室內過度乾燥，造成皮膚不適或呼吸道不舒服，因此才會衍生「除濕時人要離開」的說法。隨著科技進步，現代除濕機多已配備智慧感測與濕度設定功能，相關迷思其實已不合時宜。

台電說明，只要將除濕機的濕度設定在55%至65%之間，這正是人體感覺最舒適的濕度範圍，機器會依實際濕度自動調整運轉強度，不僅能有效防止室內潮濕與發霉，也能避免空氣過乾。在這樣的條件下，民眾無需刻意離開房間，可以正常在室內活動、生活。

不過，台電也提醒，除濕機仍屬高功率電器，使用上不可掉以輕心。建議民眾遵守基本用電安全原則，包括長時間外出或離開空間時應關閉電源並拔掉插頭，避免與其他高功率家電共用延長線，最好使用獨立插座，同時確保機器周圍與牆面、家具、窗簾等保持至少50公分的通風距離，避免堆放雜物或易燃物，以降低用電風險。