一路冷到1月中 粉專：冷氣團起跳 恐有寒流

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，要一路冷到1月中旬。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨各地氣溫寒冷，上午5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，影響時間到上午。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。

「林老師氣象站」表示，這段期間，前後分別受強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻及東北季風增強等天氣系統影響；其中，1月3日至4日及7日至10日，研判將是降溫最為顯著，降幅最為劇烈的2個時段。

整體來看，2026自元旦過後，強冷空氣開始南下，「林老師氣象站」指出，不但冷的時間維持較長（至少15天或以上）；強度也多在大陸冷氣團等級上下，甚至還有機會再衝到2026年首波寒流等級，美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，7日、9日及10日的清晨都有機會達標，需要特別追蹤關注。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

