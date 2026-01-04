2026年首周油價出爐 汽油及柴油每公升都調降0.2元

受到國際油價走跌影響，國內油價本周也跟進調降，從周一（5日）0時起 ，汽油及柴油每公升都調降0.2元，民眾想省小錢，不妨等調降後再去加油 。實際調降價格，請依中油公司今天公布調幅為主。

據悉，國內油價從5日0時起，汽、柴油每公升都調降0.2元後，92無鉛汽油每公升是26.6元、95無鉛汽油28.1元、98無鉛汽油30.1元，超級無鉛柴油是25元。不過，油價仍須以中油公司公告為準。

本周油價是受國際油價走跌影響，但在美國昨天攻擊產油大國委內瑞拉後，已造成國際油價震盪，市場預期造成油價上漲，民眾不妨趁國內汽柴價格各調降0.2元時機，前往加油。