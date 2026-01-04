快訊

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

兩岸觀策／台海軍力懸殊 賴政府1.25兆軍購能運抵台灣？

聽新聞
0:00 / 0:00

2026年首周油價出爐 汽油及柴油每公升都調降0.2元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
受國際油價上漲影響，國內油價從5日零時起，汽油及油每公升都調降0.2元，民眾如果想省小錢，不妨在調降後再去加油。本報資料照片
受國際油價上漲影響，國內油價從5日零時起，汽油及油每公升都調降0.2元，民眾如果想省小錢，不妨在調降後再去加油。本報資料照片

受到國際油價走跌影響，國內油價本周也跟進調降，從周一（5日）0時起 ，汽油及柴油每公升都調降0.2元，民眾想省小錢，不妨等調降後再去加油 。實際調降價格，請依中油公司今天公布調幅為主。

據悉，國內油價從5日0時起，汽、柴油每公升都調降0.2元後，92無鉛汽油每公升是26.6元、95無鉛汽油28.1元、98無鉛汽油30.1元，超級無鉛柴油是25元。不過，油價仍須以中油公司公告為準。

本周油價是受國際油價走跌影響，但在美國昨天攻擊產油大國委內瑞拉後，已造成國際油價震盪，市場預期造成油價上漲，民眾不妨趁國內汽柴價格各調降0.2元時機，前往加油。

國際油價 中油公司 美國

延伸閱讀

美攻委內瑞拉 油市震撼彈 專家估油價本周站上65美元

加油要快！油價連兩周調降後 下周汽柴油每公升均調漲0.4元

油價連兩降！中油宣布明日起汽、柴油價格各調降0.4元

油價連兩周調降 下周汽油、柴油每公升各再調降0.4元

相關新聞

一路冷到1月中 粉專：冷氣團起跳 恐有寒流

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨各地氣溫寒冷，上午5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分針對全台2...

2026年首周油價出爐 汽油及柴油每公升都調降0.2元

受到國際油價走跌影響，國內油價本周也跟進調降，從周一（5日）0時起 ，汽油及柴油每公升都調降0.2元，民眾想省小錢，不...

今晨4.8度！輻射冷卻發威 20縣市低溫特報新竹、苗栗6度以下

今晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，...

入冬首波寒流要來了！ 吳德榮：周三到周六低溫探5度以下

入冬首波寒流要來了，氣溫今明回升，但周二晚起變天，又要變冷了…

違規遭勸惱羞？傳正駕駛痛毆副機長 長榮：正駕駛暫停派飛調查

近日媒體報導及網路流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，長榮航空表示，部分內容與事實不符，航班滑行速度並無超速，且目前已暫停...

凌晨3時52分宜蘭規模4.4地震 最大震度4級

中央氣象署發布第001號顯著有感地震報告，今天凌晨3時52分，在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，發生芮氏規模4.4地震，地震深度8.8公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。