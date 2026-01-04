快訊

今晨4.8度！輻射冷卻發威 20縣市低溫特報新竹、苗栗6度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輻射冷卻發威，20縣市低溫特報，新竹、苗栗恐6度以下。聯合報系資料照片
輻射冷卻發威，20縣市低溫特報，新竹、苗栗恐6度以下。聯合報系資料照片

今晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，影響時間到上午。

氣象署指出，今晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷；今(4日)上午新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

橙色燈號(非常寒冷)：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署發布第001號顯著有感地震報告，今天凌晨3時52分，在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，發生芮氏規模4.4地震，地震深度8.8公里。

