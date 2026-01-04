入冬首波寒流要來了！ 吳德榮：周三到周六低溫探5度以下
入冬首波寒流要來了，氣溫今明回升，但周二晚起變天，又要變冷了。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，強烈大陸冷氣團雖減弱，但「輻射冷卻」發威，部分縣市反而出現此波的最低氣溫；截至上6時22分本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)4.8度，苗栗(頭屋鄉)5.5度，臺南(下營區)7.0度。各地區平地的最低氣溫約在7、8度。
吳德榮指出，今(4)日至明(5)日)下午冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。明晚至周二(6日)晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。
今日各地區氣溫如下：北部8至25度、中部7至27度、南部7至28度及東部8至27度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。周三(7日)至周六(10日)「強冷空氣」籠罩，強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫(降至5度以下)，並成為入冬首波「寒流」(台北測站≦10度)。
吳德榮指出，周三至周六逐日的白天在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
