快訊

奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人

川普突襲「斬首」馬杜洛政權！ 美國行動是否合法？

國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球

聽新聞
0:00 / 0:00

入冬首波寒流要來了！ 吳德榮：周三到周六低溫探5度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
入冬首波寒流要來了，吳德榮指出，周三到周六低溫探5度以下。聯合報系資料照片
入冬首波寒流要來了，吳德榮指出，周三到周六低溫探5度以下。聯合報系資料照片

入冬首波寒流要來了，氣溫今明回升，但周二晚起變天，又要變冷了。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，強烈大陸冷氣團雖減弱，但「輻射冷卻」發威，部分縣市反而出現此波的最低氣溫；截至上6時22分本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)4.8度，苗栗(頭屋鄉)5.5度，臺南(下營區)7.0度。各地區平地的最低氣溫約在7、8度。

吳德榮指出，今(4)日至明(5)日)下午冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。明晚至周二(6日)晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

今日各地區氣溫如下：北部8至25度、中部7至27度、南部7至28度及東部8至27度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。周三(7日)至周六(10日)「強冷空氣」籠罩，強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫(降至5度以下)，並成為入冬首波「寒流」(台北測站≦10度)。

吳德榮指出，周三至周六逐日的白天在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

寒流 天氣動態

延伸閱讀

高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

強烈冷氣團來了 急凍又大雨探7度低溫 吳德榮：下周挑戰首波寒流

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

相關新聞

法規加嚴 嚴重超速違規件數暴增5倍

交通部二○二三年六月修正「嚴重超速」標準，從原先「超過速限六十公里」加嚴至「超過四十公里」即屬違規，但新北市警方發現，嚴...

觀察站／仰賴取締 改善不了交通安全

台灣的交通安全政策長期以取締為主旋律，卻忽略應堅持交通管理的合理性與專業度，並在民眾的實際需求之間，尋求長遠的平衡點；就...

外國技術人力 月薪門檻漲2000元

目前逾五萬名在台資深移工轉為外國技術人力（中階技術人力），勞動部近日公告調高外國技術人力薪資門檻，全面上調兩千元。今年起...

逾8成公會反彈 護理執業新制喊卡

全台醫院鬧護理師荒，為吸引退休或離職護理人員回鍋投入「兼職護理師」，衛福部研議放寬護理人員執業登記規定，不再限制須綁定醫...

凌晨3時52分宜蘭規模4.4地震 最大震度4級

中央氣象署發布第001號顯著有感地震報告，今天凌晨3時52分，在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，發生芮氏規模4.4地震，地震深度8.8公里。

今晨4.8度！輻射冷卻發威 20縣市低溫特報新竹、苗栗6度以下

今晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。