凌晨3時52分宜蘭規模4.4地震 最大震度4級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第001號顯著有感地震報告，今天凌晨3時52分，在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，發生芮氏規模4.4地震，地震深度8.8公里。

各地震度級：

宜蘭縣地區最大震度 4級

新北市地區最大震度 3級

桃園市地區最大震度 2級

臺北市地區最大震度 2級

花蓮縣地區最大震度 2級

基隆市地區最大震度 1級

新竹縣地區最大震度 1級

臺中市地區最大震度 1級

南投縣地區最大震度 1級

苗栗縣地區最大震度 1級

