快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

聽新聞
0:00 / 0:00

死亡車禍後 禍首停車格仍難取消 警嘆民粹

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

警政署調查，民眾對警察交通工作整體滿意度達八成九，但對道路行車秩序及交通安全滿意度只有五成四，落差不小。交通警官指出，國內的民粹文化，加上交通工程單位「頭痛醫頭」的速食解決辦法，導致專業的交通安全政策難以落實，讓警方相當無奈。

警政署去年十一月以電話訪問調查十八歲以上民眾，有效樣本一一一五個。結果顯示，民眾對道路行車秩序及交通安全狀況滿意度僅五成四，不滿意原因以「用路人缺乏交通安全觀念」最高，接續排名為「道路設計不良」、「交通違規嚴重，相關處罰不足以嚇阻」、「交通壅塞」、「未落實交通執法」。

北市一名交通警官感嘆國內民粹文化影響交通改善工程，他舉例，北市曾發生一起死亡車禍，肇因之一是靠近路口處有停車格，事發時有貨車停放，阻擋轉彎視線，警方與相關單位會勘後希望取消停車格，讓轉彎時視線更清楚。

但地方人士及里長反彈，認為當地會少停車格，警官傻眼「現在已經死人了啊！」最後主管機關不敵民粹壓力，至今停車格仍未取消。

警官說，國人喜歡到日本遊玩，時常拍漂亮的日本街景照片，照片中幾乎看不到違規停車，反觀國內，就連畫紅、黃線也不能單純考量交通安全，民眾總希望「最好不要畫線」，其次是「不要畫紅線」，真的要畫就「只畫黃線」，能方便停車。

警官說，目前交通權責機關幾乎是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，例如自行車事故攀升，權責機關不去檢討交通號誌、標線標誌等工程是否要改善，通常最快的解決辦法，就是丟給警察強力取締、執法，當然一時有效，但根本交安工程沒有解決，過一段時間又故態復萌，再傳死傷事故。

警官直言，交通安全工程若能減少民粹壓力或速食解決思維，堅持從更專業的角度出發且落實，才有助交通安全。

停車格 車禍

延伸閱讀

海軍康定級第2艘實施性能提升工程艦 昨日進廠備便

宏福苑大火後…觀塘2屋苑維修涉黑幫 廉署拘21人最老81歲

警政署：全力維護沈伯洋安全 嚴辦在地協力者

停汽車格內也會被開單！原因曝光網驚：開車20年都不知道

相關新聞

觀察站／仰賴取締 改善不了交通安全

台灣的交通安全政策長期以取締為主旋律，卻忽略應堅持交通管理的合理性與專業度，並在民眾的實際需求之間，尋求長遠的平衡點；就...

民間質疑 超速罰款 成為地方政府小金庫

全台測速照相設置密度高，藝人陳為民曾在臉書貼出台灣測速照相地點標記圖，質疑廣設測速器像在搶錢。北市前議員邱威傑也質疑，台...

測速密度第一 基隆人：速限不合理 地點有爭議

警政署日前公布台灣共設有二五一六支測速照相機，若以公路里程計算設置密度，基隆、台北、新竹市和嘉義市分居前一至四名。基隆警...

死亡車禍後 禍首停車格仍難取消 警嘆民粹

警政署調查，民眾對警察交通工作整體滿意度達八成九，但對道路行車秩序及交通安全滿意度只有五成四，落差不小。交通警官指出，國...

法規加嚴 嚴重超速違規件數暴增5倍

交通部二○二三年六月修正「嚴重超速」標準，從原先「超過速限六十公里」加嚴至「超過四十公里」即屬違規，但新北市警方發現，嚴...

「Uber護理師」成趨勢 護師工會：增加病人風險

衛福部雖暫緩護理人員於地方護理師公會辦理執業登記，延後推動兼職護理師新制，但台大醫院、雙和醫院目前都已開始聘用部分工時護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。