死亡車禍後 禍首停車格仍難取消 警嘆民粹
警政署調查，民眾對警察交通工作整體滿意度達八成九，但對道路行車秩序及交通安全滿意度只有五成四，落差不小。交通警官指出，國內的民粹文化，加上交通工程單位「頭痛醫頭」的速食解決辦法，導致專業的交通安全政策難以落實，讓警方相當無奈。
警政署去年十一月以電話訪問調查十八歲以上民眾，有效樣本一一一五個。結果顯示，民眾對道路行車秩序及交通安全狀況滿意度僅五成四，不滿意原因以「用路人缺乏交通安全觀念」最高，接續排名為「道路設計不良」、「交通違規嚴重，相關處罰不足以嚇阻」、「交通壅塞」、「未落實交通執法」。
北市一名交通警官感嘆國內民粹文化影響交通改善工程，他舉例，北市曾發生一起死亡車禍，肇因之一是靠近路口處有停車格，事發時有貨車停放，阻擋轉彎視線，警方與相關單位會勘後希望取消停車格，讓轉彎時視線更清楚。
但地方人士及里長反彈，認為當地會少停車格，警官傻眼「現在已經死人了啊！」最後主管機關不敵民粹壓力，至今停車格仍未取消。
警官說，國人喜歡到日本遊玩，時常拍漂亮的日本街景照片，照片中幾乎看不到違規停車，反觀國內，就連畫紅、黃線也不能單純考量交通安全，民眾總希望「最好不要畫線」，其次是「不要畫紅線」，真的要畫就「只畫黃線」，能方便停車。
警官說，目前交通權責機關幾乎是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，例如自行車事故攀升，權責機關不去檢討交通號誌、標線標誌等工程是否要改善，通常最快的解決辦法，就是丟給警察強力取締、執法，當然一時有效，但根本交安工程沒有解決，過一段時間又故態復萌，再傳死傷事故。
警官直言，交通安全工程若能減少民粹壓力或速食解決思維，堅持從更專業的角度出發且落實，才有助交通安全。
