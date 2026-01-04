快訊

民間質疑 超速罰款 成為地方政府小金庫

聯合報／ 記者林媛玲陳敬丰曾健祐潘奕言／連線報導

全台測速照相設置密度高，藝人陳為民曾在臉書貼出台灣測速照相地點標記圖，質疑廣設測速器像在搶錢。北市前議員邱威傑也質疑，台灣測速照相機數量比日本多，交通事故死亡率為何仍比日本高？各地警方表示，設測速器後，事故數與死傷數會下降，且非僅靠取締來降低事故數。

時代力量質疑，台灣去年開出二七七萬張超速罰單，但人口為台灣五倍的日本僅開出八十四萬張，台灣罰單數量為日本三倍以上，省道台一線的測速器密度為日本縱貫公路的六七三倍，大量的罰單與測速器，但台灣的交通死亡率卻是日本五倍。

時代力量指出，測速照相氾濫的主因，是因為四分之三測速照相罰金分配給地方政府，前年各地共分得一四二億元，但依現行規定，僅百分之十二用於交通安全改善，其餘多成為地方財源；各地速限規定缺乏科學依據，罰金成地方小金庫，即使廣設測速器仍難降低事故，呼籲中央、地方要改革。

新北市交通警察大隊大隊長謝明杰說，新北設置測速器標準以事故多發地，以及民代反映交通秩序不佳路段。新北市交通局長鍾鳴時說，速限有其道理，設置測速器代表該處是危險路段，若設置後肇事下降、違規減少，代表達嚇阻作用。

台中市交通局長葉昭甫表示，測速照相器設置後，事故發生率會降低，有些成效好，有些沒有太大變化；設置位置及速限調整要有科學依據，例如道路硬體條件改善，或是有明確的肇事率數據。

台中市警局交通大隊表示，全市有廿四個行政區設置測速照相，以去年一至十月交通事故死傷人數，比前年同期減少百分之三點三、共二四一七人；去年一至十月全般事故主要肇因為「超速行駛」案件數，比前年同期減少近五成、共一一一件。

屏東縣警察局交通隊表示，全縣共一○九支固定測速照相桿，實際運作僅卅六支。交通隊長謝志鴻表示，各縣市路況不同，比較測速照相的數量沒有意義，以屏東全縣道路總長度一四六○公里，設置密度不算高，況且測速的目的不是要搶錢，而是提醒降速確保安全。

