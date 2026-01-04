快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

觀察站／仰賴取締 改善不了交通安全

聯合報／ 本報記者廖炳棋

台灣的交通安全政策長期以取締為主旋律，卻忽略應堅持交通管理的合理性與專業度，並在民眾的實際需求之間，尋求長遠的平衡點；就如台灣測速照相的密集度高於日本、新加坡，但交通安全程度卻遠遜兩國，就能看出問題癥結。

近年測速照相設備持續增加，支持者認為嚴格取締是降低事故的必要手段；質疑者則懷疑測速照相被濫用。常見駕駛看到測速器時一起減速，過了又提速，民眾只學會「看到測速器要減速」；當交通安全仰賴設備威嚇，而非道路本身的安全設計，其實只培養了對取締的反應，而非對交安環境的判斷力。

測速照相原本只是交通管理的一種工具，目的在高風險路段提醒駕駛減速，降低事故與傷亡；但在政策速食化的思維下，道路發生事故、出現民怨，就需要快速展現作為，警方執法、設測速照相成為最常被使用、也最省力的手段，而非重新檢討道路設計、速限設定或交通動線是否合理。

民眾的交通守法意識當然有提升空間，但有時部分路段速限與道路條件存在落差；當道路寬直、視距良好、行車流暢，可讓車輛在一定速度下安全行駛，但法定速限卻偏低，駕駛在沒有刻意違規情況下超速，測速照相從篩選高風險行為的工具，變成糾正多數人的手段。

設置測速照相的制度誘因也易被扭曲。依現行制度，交通罰金有七成五可回歸地方政府運用；以前年為例，地方政府分得的交通罰金約一百四十二億元，但僅需至少提撥百分之十二用於改善交通安全，其餘可作為一般地方財源使用。

諷刺的是，「交通安全改善支出」項目包含購置測速器，裝愈多測速器，罰鍰及地方收入愈高，不免被質疑測速器以維護交通安全的名義，成為公部門的提款機。

我國長期拿「處罰」當成道安治理工具，未同步把「道路環境」列為主要改善對象，以致測速器、罰單愈來愈多，行車陷阱、人車衝突點卻未同步改善，高喊道安願景只是枉然。

交通違規 交通事故

相關新聞

民間質疑 超速罰款 成為地方政府小金庫

全台測速照相設置密度高，藝人陳為民曾在臉書貼出台灣測速照相地點標記圖，質疑廣設測速器像在搶錢。北市前議員邱威傑也質疑，台...

測速密度第一 基隆人：速限不合理 地點有爭議

警政署日前公布台灣共設有二五一六支測速照相機，若以公路里程計算設置密度，基隆、台北、新竹市和嘉義市分居前一至四名。基隆警...

死亡車禍後 禍首停車格仍難取消 警嘆民粹

警政署調查，民眾對警察交通工作整體滿意度達八成九，但對道路行車秩序及交通安全滿意度只有五成四，落差不小。交通警官指出，國...

法規加嚴 嚴重超速違規件數暴增5倍

交通部二○二三年六月修正「嚴重超速」標準，從原先「超過速限六十公里」加嚴至「超過四十公里」即屬違規，但新北市警方發現，嚴...

「Uber護理師」成趨勢 護師工會：增加病人風險

衛福部雖暫緩護理人員於地方護理師公會辦理執業登記，延後推動兼職護理師新制，但台大醫院、雙和醫院目前都已開始聘用部分工時護...

