觀察站／仰賴取締 改善不了交通安全

台灣的交通安全政策長期以取締為主旋律，卻忽略應堅持交通管理的合理性與專業度，並在民眾的實際需求之間，尋求長遠的平衡點；就如台灣測速照相的密集度高於日本、新加坡，但交通安全程度卻遠遜兩國，就能看出問題癥結。

近年測速照相設備持續增加，支持者認為嚴格取締是降低事故的必要手段；質疑者則懷疑測速照相被濫用。常見駕駛看到測速器時一起減速，過了又提速，民眾只學會「看到測速器要減速」；當交通安全仰賴設備威嚇，而非道路本身的安全設計，其實只培養了對取締的反應，而非對交安環境的判斷力。

測速照相原本只是交通管理的一種工具，目的在高風險路段提醒駕駛減速，降低事故與傷亡；但在政策速食化的思維下，道路發生事故、出現民怨，就需要快速展現作為，警方執法、設測速照相成為最常被使用、也最省力的手段，而非重新檢討道路設計、速限設定或交通動線是否合理。

民眾的交通守法意識當然有提升空間，但有時部分路段速限與道路條件存在落差；當道路寬直、視距良好、行車流暢，可讓車輛在一定速度下安全行駛，但法定速限卻偏低，駕駛在沒有刻意違規情況下超速，測速照相從篩選高風險行為的工具，變成糾正多數人的手段。

設置測速照相的制度誘因也易被扭曲。依現行制度，交通罰金有七成五可回歸地方政府運用；以前年為例，地方政府分得的交通罰金約一百四十二億元，但僅需至少提撥百分之十二用於改善交通安全，其餘可作為一般地方財源使用。

諷刺的是，「交通安全改善支出」項目包含購置測速器，裝愈多測速器，罰鍰及地方收入愈高，不免被質疑測速器以維護交通安全的名義，成為公部門的提款機。

我國長期拿「處罰」當成道安治理工具，未同步把「道路環境」列為主要改善對象，以致測速器、罰單愈來愈多，行車陷阱、人車衝突點卻未同步改善，高喊道安願景只是枉然。