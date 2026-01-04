法規加嚴 嚴重超速違規件數暴增5倍

交通部二○二三年六月修正「嚴重超速」標準，從原先「超過速限六十公里」加嚴至「超過四十公里」即屬違規，但新北市警方發現，嚴重超速違規案件非但不減，反而大躍升，去年一到十二月初總件數是修法前二○二二年的五點三八倍，也引發道路速限與執法爭議。

陽明交通大學運輸與管理學系教授王晉元指出，嚴重超速已屬相當危險的駕駛行為，近年嚴重超速案件數暴增，與修改標準有直接關係，不代表民眾駕駛行為突然變得更危險，而是過去就存在的高速行為，在新制下被納入嚴重超速範圍。

王晉元說，從交通事故鑑定與研究經驗來看，重大事故中因車速過快導致反應時間不足、煞停不及的比率逾五成，速度確實是重要事故成因之一。但他也認為，部分道路速限可能因早年設計背景不同，未隨道路條件改善後同步檢討提高。

交通部則表示，二○二四年超速違規案件共計二九二點五萬件，換算人數僅占國內整體駕駛人數百分之九點五，顯示「超速違規是少數人的行為」。當道路經工程改善後，也會依據新的道路幾何條件，重新核算速限。

新北市警局交通大隊表示，近年嚴重超速案量增多，交通部二○二三年六月三十日把嚴重超速標準提高為超過四十公里即屬違規，原以為駕駛人更有警戒心，未料，二○二二年嚴重超速案量僅七五一件，修法過後二○二三年暴增到三○五八件，二○二四年高達五○九六件，二○二五年到十二月初已有四○四五件。

嚴重超速代價很大，要罰一萬二千元至三萬六千元，最痛其實是吊扣汽車牌照六個月，對生計、代步影響大，曾有醫師舉證他是回醫院搶救人命嚴重超速，才如願撤銷罰單。

因嚴重超速遭吊扣牌照的張男說，上班須改租車、向朋友借車，增加不少成本；他不反對加嚴取締標準，問題在部分道路速限與實際道路條件不符，例如筆直、車道寬敞、彎道不多的三、四線道路，速限卻僅五十或六十公里。挨罰後，開車反而更在意「有沒有測速照相」，而非單純注意行車安全。

交通大隊指出，嚴重超速離譜案例不少，近年最嚴重一件在林口區台六十一線往八里方向，限速九十公里路段測得一輛轎車飆速一九六公里，連警員也錯愕。

新北交通局長鍾鳴時說，嚴重超速標準下修後，違規案件翻倍成長，原因還待分析，重點是應逐一檢視不同路段在設置測速器或加嚴取締後，是否改善事故與違規狀況，若長期未見成效，有必要釐清速限、道路條件或其他因素所致。