台灣工藝中心打造 88公尺工藝之道 迎向傳承

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
台灣工藝中心打造「工藝之道」。圖／台灣工藝中心提供
台灣工藝中心打造「工藝之道」。圖／台灣工藝中心提供

文化部公告六月五日為工藝節，國立台灣工藝研究發展中心以空間再造與跨界合作打造「工藝之道」，展現工藝走入日常，成為全民共享文化風景的長期目標。

六月五日訂為工藝節，這天也是台灣工藝先賢顏水龍誕辰，兼具致敬前輩與回應永續的雙重意涵。為呼應工藝節的訂定，台灣工藝研究發展中心最近啟用工藝之道，並發布「台灣工藝・飛飛飛」ＭＶ，結合園區空間再造與跨界藝術，呈現工藝作為文化政策重要支點的多元樣貌。台灣工藝中心主任陳殿禮說，「台灣工藝・飛飛飛」ＭＶ，為工藝中心與國立台灣交響樂團首次合作，工藝如同交響樂，各種材質技法與世代猶如不同樂器，共用一張樂譜，才能形成和諧整體，期盼台灣工藝以文化自信走向世界。

同步對外開放的工藝之道，全長八十八公尺，採南投在地沙岩鋪設，石板造型融入芒果、木瓜、菱角與台灣島嶼意象；步道起點石碑由書法大師李轂摩題字，透過陰陽刻法詮釋工藝哲思，沿線保留顏水龍創立工藝研究班時栽植的小實孔雀樹及可追溯至日治時期的鳳凰木，串聯地方記憶與工藝傳承。

工藝中心指出，工藝之道以永續思維打造，將道路還給人，成為可漫步沉思與感受工藝精神的文化路徑，也為工藝節鋪陳具體而可親近的實踐樣貌。

