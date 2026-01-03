白內障醫不好 白居易如何轉念…老年醫學權威陳亮恭寫超高齡社會心事

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
關渡醫院院長陳亮恭昨在博客來舉行「杖藜過橋東」新書發表會。記者許正宏／攝影
關渡醫院院長陳亮恭昨在博客來舉行「杖藜過橋東」新書發表會。記者許正宏／攝影

台灣正式邁入超高齡社會，專精老年醫學的台北市立關渡醫院院長陳亮恭，長年在診間陪伴無數長者與家屬。他把那些病人「一直說不出口的話」，寫成新書「杖藜過橋東」，盼人們在面對疾病與老化時，更具有共存的能力，盼透過文字，替人們預點一盞燈。

陳亮恭昨與資深媒體人詹慶齡對談，提到寫作的起點來自診間裡反覆出現的沉默，人們面對慢性病、老化，甚至親人離世時，往往迅速被情緒吞沒，而任何帶有說教意味的安慰，在那當下都顯得多餘。他曾想幫助患者走出傷痛，卻也深知，有些話只能交給時間與陪伴。

於是，他選擇用文字說話，著手撰寫「杖藜過橋東」。書中援引一篇篇古人的生命故事，讓讀者看見自己的困境與選擇。陳亮恭說，這本書不是用來解答人生，而是陪人慢慢轉念，找到面對疾病與老化的另一種可能。

他以詩人白居易為例，白居易一生創作豐沛，晚年卻因白內障四處求醫、求神問卜，嘗試各種方法卻無法痊癒，白居易抱怨「什麼都試過了，為何沒用？」這種心情，與現代人面對疾病時幾乎如出一轍。直到人生後段，白居易學會與病共處，不再執著治癒。

八十六歲的前立委沈富雄昨出席新書發表，他笑稱自己被書名騙來，原以為「杖藜過橋東」是老年醫學書，讀完卻發現陳亮恭是「被老年醫學耽誤的天才作家」。

談到老年健康，陳亮恭指出，國際研究顯示，影響六十五歲以上族群健康的首要因素，不是疾病，而是「孤寂感」。他強調，孤寂不是等到發生才補救，而是得在還沒陷入前，就開始累積多元的人際連結，不要只和同齡人來往，否則當大家同時面臨病痛與失落時，反而成為彼此沉重的拉扯。

