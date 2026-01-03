快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

聽新聞
0:00 / 0:00

外國技術人力 月薪門檻漲2千

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部近日公告調高外國技術人力薪資門檻，各類別皆調升兩千元，以中階家庭看護移工為例，薪資須達二萬六千元。本報資料照片
勞動部近日公告調高外國技術人力薪資門檻，各類別皆調升兩千元，以中階家庭看護移工為例，薪資須達二萬六千元。本報資料照片

目前逾五萬名在台資深移工轉為外國技術人力（中階技術人力），勞動部近日公告調高外國技術人力薪資門檻，全面上調兩千元。今年起，若資深移工轉任外國技術人力，製造業、營造業等產業類，薪資須達三萬五千元、家庭看護薪資須達二萬六千元，僅適用新申請案。

為吸引資深移工留台，勞動部於二○二二年四月底推動移工留才久用方案，適用製造業、營造業及長照等產業，讓已經在台工作六年以上的資深移工，轉任外國技術人力，但必須符合薪資門檻、技術條件，外國技術人力也再無工作年限限制，還可銜接永居制度。

產業類外國技術人力薪資門檻原為三萬三千元，若要免除技術條件資格，月薪要給到三萬五千元；家庭看護薪資設定二萬四千元，若要免除語言等技術限制，薪資則為二萬六千元。

勞動力發展署管理組長蘇裕國說，移工留才久用已實施一段時間，再加上勞動市場、薪資水準及雇主可負擔範圍整體考量，因此整體薪資門檻調高兩千元。但僅適用今年起的新申請案，舊案則照原契約條件，待新簽約時再改成新的標準。

調整後，製造、營造、海洋漁撈、屠宰、外展農務、農、林、牧或養殖漁業等產業類薪資門檻提高至三萬五千元，免評薪資為三萬七千元。社福類外國技術人力，機構看護工提高至三萬一千元，且取消免評，要求一定要有資格條件，家庭看護薪資則提高至二萬六千元，免評二萬八千元。

對此，台灣國際勞工協會（ＴＩＷＡ）成員吳靜如表示，藍領移工有八十幾萬人，然而至今藍領的家庭看護工仍沒有薪資與勞動條件保障，與製造業移工薪資差距已經來到九千五百元。她也質疑，多少家庭類雇主負擔起這樣的薪資門檻？ＴＩＷＡ長年主張廢除由家庭個別聘僱移工，應全面改由機構聘僱。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會張姮燕則說，一體適用加薪並不合理，家庭不是營業用單位，不該比照工廠，政府現在擬定政策，完全不跟民間團體溝通，這幾年看到移工權益提升的同時，雇主責任一直增加，卻未相對給予雇主權益保障，令人遺憾。

延伸閱讀

護理師領退休金回流「盼傳承經驗」 坦言兼職難滿足經濟需求

餐飲業獎勵員工不手軟 王品年終+薪資 最高24個月

公車駕駛人力短缺 桃園加碼福利、補助駕駛保險

旅宿業可引進外國技術人力 元旦起上路薪看3.2萬

相關新聞

觀察站／仰賴取締 改善不了交通安全

台灣的交通安全政策長期以取締為主旋律，卻忽略應堅持交通管理的合理性與專業度，並在民眾的實際需求之間，尋求長遠的平衡點；就...

民間質疑 超速罰款 成為地方政府小金庫

全台測速照相設置密度高，藝人陳為民曾在臉書貼出台灣測速照相地點標記圖，質疑廣設測速器像在搶錢。北市前議員邱威傑也質疑，台...

測速密度第一 基隆人：速限不合理 地點有爭議

警政署日前公布台灣共設有二五一六支測速照相機，若以公路里程計算設置密度，基隆、台北、新竹市和嘉義市分居前一至四名。基隆警...

死亡車禍後 禍首停車格仍難取消 警嘆民粹

警政署調查，民眾對警察交通工作整體滿意度達八成九，但對道路行車秩序及交通安全滿意度只有五成四，落差不小。交通警官指出，國...

法規加嚴 嚴重超速違規件數暴增5倍

交通部二○二三年六月修正「嚴重超速」標準，從原先「超過速限六十公里」加嚴至「超過四十公里」即屬違規，但新北市警方發現，嚴...

「Uber護理師」成趨勢 護師工會：增加病人風險

衛福部雖暫緩護理人員於地方護理師公會辦理執業登記，延後推動兼職護理師新制，但台大醫院、雙和醫院目前都已開始聘用部分工時護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。