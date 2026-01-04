退休護理師回聘 兼職盼傳承經驗

各家醫院陸續推動「兼職護理師」制度，盼吸引離開職場的護理人員以部分工時回流，紓解人力缺口。回鍋擔任台大醫院兼職護理師的傅麗華說，僅靠兼職薪資難維持生計，不適合年輕護理師。她本身領有公職護理師退休金，選擇重返臨床，除希望退而不休，也期盼與學弟妹交流專業、傳承經驗，持續貢獻所長。

護理師屬「勞基法」規定的高危險勞動範疇，五十五歲即可退休。傅麗華說，她於一一二年屆齡五十五歲退休，一一三年十二月，因照顧家人的階段性任務結束，空閒時間增加，得知醫院護理人力吃緊，決定回任兼職護理師，選擇人力最缺乏的科室之一，急診後送病房任職，還陸續介紹其他二位退休同仁回醫院上班。

傅麗華表示，退休前她擔任台大醫院婦科病房護理長，該病房屬外科系病房，回流任職的急診後送病房則是內科系病房，除希望幫醫院解決人力問題，也想到不同性質病房歷練，她每周排班二至三天，自由度高且不像專任會被臨時召回，多數緊急狀況仍由病房全職同仁及護理長扛下。

台大醫院回聘兼職護理師，薪資為時新制，實際金額院方保密不願透露。傅麗華說，兼職護理師薪資額度相對有限，對於年輕時因故離開醫院的護理師而言，沒有退休俸支持，恐難維持日常所需，建議選擇正職工作較為合適。