逾8成公會反彈 護理執業新制喊卡

全台醫院鬧護理師荒，為吸引退休或離職護理人員回鍋投入「兼職護理師」，衛福部研議放寬護理人員執業登記規定，不再限制須綁定醫院、護理之家等，開放護理人員可於各地護理公會辦理執登。新制對外預告後立即引發反彈，八成以上地方護理公會表達疑慮，衛福部隨即喊卡，強調凝聚共識後才會推行。

衛福部去年年中提出放寬護理執業登記限制，主要有三大考量，一是補足假日急症中心人力需求；二是透過公會執登盤點國內護理人力，必要時可動員因應大型災難或突發事件；三是讓因家庭或其他因素暫離全職工作的護理人員，能在公會執登並接受繼續教育訓練，維持執照效力，作為緩解人力缺口的彈性選項。

不過，新制預告之後，立即引發護理界質疑。護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，全台廿五個地方護理師公會中，有廿二處提出反對或保留意見，主要憂心公會是否具備足夠會務人力承擔執業登記管理，護理人員從事兼職工作時，工作安全與勞動權益該如何保障，地方公會都難以承擔。

此外，也有公會擔心，護理人員若執登於公會並從事多點兼職，缺乏如醫療機構般的排班與工時控管，可能因經濟壓力過度接案，導致護理人員過勞，進而影響病人照護品質與安全，相關風險應事前設法防範。

陳麗琴說，開放公會執登，確實有助於讓部分退休或離職護理人員持續貢獻專業，但對整體人力荒僅「稍有」緩解，難成為補足人力的主要手段。若要真正留才、回才，政府仍須從制度面著手，包括推動合理薪資結構、督促醫療機構打造友善職場環境，並讓社會理解與支持護理專業，讓護理師感受到被尊重、看得到職涯希望，才可能重返第一線。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，考量護理界對新制仍有諸多疑慮，該案於完成預告後已決定暫緩實施，且目前無重啟時間表；不過，未來台灣仍可能出現的大規模疫情或災難，為掌握可動員的護理量能，將持續與護理團體及勞動部溝通，建置完善配套、保障護理人員勞權等，才會推動新制上路。