「Uber護理師」成趨勢 護師工會：增加病人風險

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部雖暫緩護理人員於地方護理師公會辦理執業登記，延後推動兼職護理師新制，但台大醫院、雙和醫院目前都已開始聘用部分工時護理師，俗稱「Ｕｂｅｒ護理師」，已逐漸成為醫院用人趨勢。不過，護師工會擔心病人安全遭遇威脅，強烈反對這項修法及護理師兼職現況。

「各醫院多讓兼職護理人員自主排班，不像專任護理師由主管管理班表。」護師工會顧問陳玉鳳說，醫療機構為保障病人安全，對院內人員均訂有感染控制機制，也嚴管護理人員工時，護理人員工時一旦超過十六小時，病人安全恐受威脅，衛福部提出執登公會機制中，公會不必付負雇主責任，工時管理全看個人，恐增加病人風險，不該讓創新變成弱化醫療品質藉口。

另外，陳玉鳳說，護理師在醫院獨當一面前，會先經過院內完整訓練，新制放寬相關規定，護理人員若才剛考上執照就直接當起「Ｕｂｅｒ護理師」，患者恐陷入照顧風險之中，而且「跑點式照護」，也會讓照護的連續性蕩然無存。

陳玉鳳說，各病房、不同疾病照顧重點及常見併發症不同，光是內科相關次專科，就有心臟內科、感染科、腸胃內科等，病人樣態與風險都大有不同，短期、跨區跑點的護理師難立即掌握，病人恐需重複陳述病情，護理人員對科室器械操作不夠熟悉，也讓風險大增。

