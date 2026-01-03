今彩539第115003期 頭獎3注中獎

快訊

中央社／ 台北3日電

今彩539第115003期開獎，中獎號碼22、31、38、32、23；派彩結果，頭獎3注中獎，每注獎金新台幣800萬元。

貳獎337注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼904，壹獎48注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼8908，壹獎8注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

