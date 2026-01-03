違規遭勸惱羞？傳正駕駛痛毆副機長 長榮：正駕駛暫停派飛調查
近日媒體報導及網路流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，長榮航空表示，部分內容與事實不符，航班滑行速度並無超速，且目前已暫停正駕駛派遣任務進行調查。
長榮航空指出，依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。本公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。
針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，本公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。
基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。
長榮航空強調，飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。
【中央社／台北3日電】
傳出長榮航空1名機長在美國洛杉磯機場執行起飛任務時，疑違規超速滑行，副機師制止卻遭施暴。長榮航空今天表示，並無超速情形，除了已就機長執勤相關行為展開調查，並已暫停其派飛任務。
針對近日媒體報導及網路流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，長榮航空透過文字表示，部分內容與事實不符，依據該航班飛機上的快速存取記錄器（QuickAccess Recorder，QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱超速情況。
長榮航空強調，已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。
對於外界關切機長執勤相關行為，長榮航空表示，在事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實，而公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。
長榮航空指出，基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務，相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary ReviewBoard，DRB）進行審議。
長榮航空強調，飛航安全向來是公司最重視的核心價值，並高度重視員工的專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序行為，均將秉持審慎、嚴謹態度妥善處理。
針對這起事件，交通部民用航空局表示，已針對飛行操作部分著手調查，若有涉及飛安將依法懲處。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言