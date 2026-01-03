違規遭勸惱羞？傳正駕駛痛毆副機長 長榮：正駕駛暫停派飛調查

近日媒體報導及網路流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，長榮航空表示，部分內容與事實不符，航班滑行速度並無超速，且目前已暫停正駕駛派遣任務進行調查。

長榮航空指出，依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。本公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。

針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，本公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。

長榮航空強調，飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。

【中央社／台北3日電】

針對這起事件，交通部民用航空局表示，已針對飛行操作部分著手調查，若有涉及飛安將依法懲處。